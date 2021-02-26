Минпромторг не нашел необходимости ограничить экспорт удобрений

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг России не видит необходимости в ограничении экспорта удобрений, рост цен на которые вызвал недавно критику со стороны Минсельхоза РФ и сельхозпредприятий.

"Минпромторг России не поддерживает ограничение экспорта удобрений... Необходимо отметить, что любые ограничения экспортных поставок минеральных удобрений - это потеря конкурентоспособности российской продукции и, как следствие, риски снижения ее производства", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

На прошлой неделе российские фермеры на съезде АККОР заявили, что будут добиваться экспортных пошлин на минеральные удобрения, если они резко начнут дорожать на внутреннем рынке. Со своей стороны, Минсельхоз сообщил, что может подключится к решению вопроса о введении регулирования цен на минеральные удобрения.

По данным Минпромторга, в настоящее время производители удобрений выполняют условия поставок продукции на внутренний рынок (регламентируются заключенным в 2012 году соглашением о взаимодействии с целью удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей и агропромышленного комплекса РФ), предусматривающие, в частности, предупреждение резких сезонных колебаний цен и удержание их на уровне ниже экспортных.

"В настоящее время все заявленные объемы сельхозтоваропроизводителей выполнены на январь-февраль 2021 года в объеме более 1 млн т в действующих веществах. Осуществляются переговоры по отгрузкам удобрений на март-апрель 2021 года", - сказали в министерстве.

Разница между экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке достигает 20% и более, отметили в Минпромторге. Тем не менее "вопрос цен остается открытым, так как до конца не определена роль в ценообразовании трейдеров и дилеров минеральных удобрений". Сейчас Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверки в отношении фактов завышения цен на минеральные удобрения.

Результаты проверки ФАС ожидаются в первой декаде марта. "В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, ФАС России будут предприняты необходимые меры реагирования", - сообщили в министерстве.

Минпромторг пока не располагает официальными данными о росте цен на минеральные удобрения в январе 2021 года. "В конце 2020 года был зафиксирован восстановительный тренд на цены на минеральные удобрения. Падение цен осуществлялось в течении 2018-2020 гг.", - отметили в пресс-службе. По данным Росстата, в декабре прошлого года рост цен по сравнению с ноябрем составил 5% на аммиачную селитру, 4,9% на сложные удобрения NPK (азот, фосфор, калий), 2,9% на аммофос. Вместе с тем, данные Росстата не учитывают наценки трейдеров, стоимость упаковки и транспортировки.