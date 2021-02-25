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Минсельхоз допустил регулирование цен на минеральные удобрения

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз допустил, что подключится к решению вопроса о введении регулирования цен на минеральные удобрения, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на онлайн-конференции "Растениеводство на старте посевной".

"Министерство сельского хозяйства не наделено регулирующими функциями по ограничению цен на ресурсы. Если нас поддержат коллеги из ФАС и скажут, что рост цен превышает обоснованный уровень, то, я думаю, мы совместно будем решать вопрос по применению аналогичной регуляторики, которая действует сегодня на рынке сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

На прошлой неделе российские фермеры на съезде АККОР заявили, что будут добиваться экспортных пошлин на минеральные удобрения, если они резко начнут дорожать на внутреннем рынке. В нынешнем сельхозсезоне для регулирования цен на зерно и масличные культуры уже введены экспортные пошлины на пшеницу, ячмень, кукурузу, сою и повышены экспортные пошлины на подсолнечник и рапс.

По словам Некрасова, Минсельхоз направил в ФАС письмо, в котором обратил внимание на рост цен, и теперь ждет реакцию службы. По данным министерства, цены на отдельные минудобрения в январе выросли на 14%. "Самое распространенное удобрение - аммиачная селитра, рост составил в пределах 7% февраль к январю 2021 года", - уточнил он.

Некрасов добавил, что при этом дефицита минеральных удобрений на рынке нет, а их запасы составляют 1,5 млн тонн, что на 300 000 тонн больше, чем в прошлом году.

Минсельхоз ФАС

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