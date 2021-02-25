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ФАС начала проверять цены на минеральные удобрения

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что начала проверять обоснованность цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке. Она опирается на данные сельхозпроизводителей и производителей удобрения.

Динамику цен ведомство проверит на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства и достаточность предложения на внутреннем рынке.

По ситуации служба проведет совещания с крупнейшими производителями удобрений.

Анализ ситуации скоро будет завершен, регулятор пообещал принять меры реагирования, если цены окажутся завышенными.

Ранее в четверг директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов заявил, что ведомство направило в ФАС письмо о росте цен на минеральыне удобрения. На отдельные виды минудобрений за январь был зафиксирован рост цен до 14%. "Самое распространенное удобрение - аммиачная селитра, рост составил в пределах 7% февраль к январю 2021 года", - уточнил он. Чиновник допустил, что в этой сфере может быть введено регулирование цен.

Минпромторг, курирующий отрасль минудобрений, ранее заявлял, что совместно с Минсельхозом "проводит работу по балансированию спроса и предложения на минеральные удобрения", чтобы полностью обеспечить потребность российских аграриев. На совещании в Минпромторге с представителями отрасли в начале февраля все стороны отметили, что соглашение между Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) и Росагропромсоюзом, предусматривающее обеспечение аграриев удобрениями в соответствии с заявленной потребностью и предупреждение резких сезонных колебаний цен, выполняется в полном объеме, отмечали в ведомстве.

По данным Минсельхоза, отечественные аграрии с начала года по 23 февраля приобрели 1,08 млн тонн минудобрений (в пересчете на 100% действующего вещества). Это на 13% больше, чем за тот же период 2020 года.

Мировые цены на карбамид с начала года выросли почти на 40%, превысив $340/т, FOB Балтика. Стоимость диаммонийфосфата (DAP) на том же базисе к середине февраля достигли $540/т, увеличившись в 1,8 раза за год (данные "ВТБ Капитала").

ФАС Минсельхоз Роман Некрасов

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