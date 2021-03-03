Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,9%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил позитивную динамику цен большинства blue chips на фоне сокращения санкционных опасений инвесторов и оптимистичных настроений на внешних фондовых площадках; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,9%, при этом лидируют бумаги "Русала".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3430,56 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1465,83 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 73,75 рубля (-0,06 рубля), золото - $1730,9 за тройскую унцию (-0,2%).

США в рамках санкций отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций США, в том числе со стороны экспортно-импортного банка США. Также прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России. Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса.

Подорожали акции UC Rusal (+2,1%), Polymetal (+1,9%), "Интер РАО" (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (+1,3%), "Московской Биржи" (+1%), "Яндекса" (+1%), "МТС" (+0,9%), "Россетей" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), "Северстали" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), банка ВТБ (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,6%), "Татнефти" (-0,2%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду не однозначно позитивный: азиатские индексы преимущественно растут, нефть также пытается дорожать, однако сохраняются опасения относительно слишком быстрого восстановления добычи в ОПЕК+. Вероятно, что отечественные инвесторы проявят осторожность и рост индексов на старте дня будет незначительным. Впрочем, новости предыдущего дня о санкционных решениях в США оказались больше с "плюсом", чем с "минусом", и это может поддержать как рынок акций, так и рубль. Из корпоративных событий интерес представляют отчеты по МСФО от "Аэрофлота", Polymetal и Mail.ru Group.

США объявили очередные санкции против РФ, но все свелось к спискам высокопоставленных чиновников и организаций, которые конкурируют с США на различных рынках. РФ также не будут предоставляться кредиты со стороны правительственных финансовых организаций США. При этом сотрудничество в космосе не подпадает под эти ограничения. Таким образом, считает аналитик, этот санкционный вопрос пока можно закрыть в силу его незначительности.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, ключевые фондовые индексы после неплохого начала месяца пытаются найти поводы для продолжения восходящей динамики. Сантимент в отношении рисковых активов несколько улучшился, но это полностью не ликвидирует опасения роста доходностей государственных облигаций в США и сворачивания мер стимулирования на волне восстановления экономики. С другой стороны, представители монетарных и фискальных властей словесными интервенциями поддерживают позитивные настроения. Наиболее уязвимо сейчас выглядят бумаги технологических компаний, которые показали значительный рост в пике пандемии COVID-19.

Среди поводов для роста глобальных рынков по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости COVID-19 и ускорение процесса вакцинации населения. Президент США Джо Байден рассчитывает, что к маю большинство американцев будет обеспечено вакцинами. Актуальной остается и судьба пакета помощи американской экономики, но финальное одобрение Конгрессом скорее уже заложено в цены активов.

На нефтяном рынке волатильность может возрасти по мере приближения встречи стран ОПЕК+. Индекс МосБиржи находится в актуальном диапазоне 3400-3450 пунктов. Санкционные опасения пока не оказывают существенного влияния на динамику российских активов. В среду от индекса МосБиржи можно ожидать попыток закрепления в нижней половине диапазона 3400-3450 пунктов, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,5-1,7% под давлением продаж бумаг технологического сектора. Поддержку рынку ранее на этой неделе оказало снижение доходности US Treasuries, а также оптимизм по поводу одобренной вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson и перспективы принятия нового пакета мер помощи американской экономики.

Доходность 10-летних гособлигаций США на этой неделе опустилась ниже 1,41% после скачка до максимума за год на уровне 1,6% неделей ранее.

Рост доходности US Treasuries может переключить внимание инвесторов на рынок облигаций, снизив привлекательность вложений в акции. В то же время многие стратеги отмечают, что умеренный подъем доходности по сравнению с крайне низкими уровнями прошлого года необязательно является поводом для опасений по поводу динамики рынка акций, пишет Yahoo Finance.

Палата представителей Конгресса США в минувшие выходные одобрила новый пакет мер поддержки экономики. Как отмечает CNN, Сенат сталкивается с необходимостью принять закон о новых мерах поддержки до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Тем временем, в среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,9%, гонконгский Hang Seng растет на 2,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Нефть утром в среду вновь делает попытки роста после отката накануне, но цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $63,11 за баррель (+0,7% и -1,6% во вторник), апрельская цена WTI - $60,07 за баррель (+0,5% и -1,4% накануне).

С конца прошлой недели обе марки снижались в цене, и трейдеры пытаются извлечь выгоду из низких цен на нефть после затяжной распродажи, пишет S&P Global Platts. При этом на рынках сказывается неопределенность вокруг предстоящей встречи ОПЕК+, что, по словам аналитиков, может привести к непредсказуемым колебаниям цен.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в среду обсудит вариант увеличения странами-участниками соглашения добычи нефти на 0,5 млн баррелей в сутки с апреля с учетом того, что с апреля также прекращается добровольное ограничение на 1 млн б/с, взятое на себя Саудовской Аравией на февраль-март.

Как сообщили источники "Интерфакса", накануне технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что возвращение на нефтяной рынок фактически 1,5 млн б/с не повлияет на его сбалансированность, хотя в явном виде такая рекомендация для JMMC не прописана.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в середине февраля говорил, что несмотря на восстановление рынка ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока. Аналогичную позицию высказал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания техкомитета.

JMMC, где сопредседателями являются представители лидеров сделки - России и Саудовской Аравии - обычно дает рекомендацию всем министрам, которые соберутся для принятия окончательного решения в четверг, 4 марта.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник ночью, показали значительный рост запасов в США на прошлой неделе.

Согласно докладу API, на неделе, завершившейся 26 февраля, они увеличились на 7,36 млн баррелей после роста на 1,03 млн неделей ранее. Рост запасов был зафиксирован вторую неделю подряд и стал максимальным с недели, завершившейся 17 июля. Аналитики в среднем ожидали сокращения запасов на 1,85 млн баррелей, пишет Trading Economics. В то же время запасы бензина, по данным API, упали на 9,93 млн баррелей, дистиллятов - на 9,053 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 732 тыс. баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, сократились за неделю на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей.