США объявили о санкциях против Кириенко, Бортникова и еще пяти россиян

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Минфин США объявил о санкциях в отношении первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова и других российских официальных лиц.

Согласно опубликованному списку Минфина, ограничительные меры вводятся также против заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

Речь идет о включении в санкционный список SDN List. Это означает, что в США активы попавших в санкционный список людей замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ними дела.

Накануне стало известно, что Вашингтон может ввести санкции в связи с ситуацией вокруг Навального уже на этой неделе и что это будет происходить в координации с Евросоюзом.

Кроме того, в санкционный список (SDN OFAC) попали три российских НИИ: 27-й Научный центр и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт министерства обороны РФ, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

Минфин утверждает, что эти научные учреждения "участвовали или пытались участвовать в действиях или сделках, которые содействовали распространению оружия массового уничтожения или его способа доставки, или создавали риск подобного содействия".

Согласно официальной информации, 27-й Научный центр - одна из ведущих научных организаций Минобороны РФ по проблемам обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности государства, а также противодействия угрозам распространения и применения химического и биологического оружия. 33-й ЦНИИИ - ведущая научно-исследовательская организация Минобороны РФ в области радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Официально сообщалось, что институт располагает базой, которая позволяет испытывать новое образцы вооружения и средства РХБЗ, также военной техники и экипировки других видов Вооруженных сил РФ и родов войск. Согласно сайту ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии", его основными направлениями, в частности, являются разработка технологий получения продуктов органического синтеза, лекарственных препаратов и биологически активных соединений, научное и технологическое обеспечение разработки и производства спецжидкостей и спецматериалов для нужд оборонной промышленности, разработка и промышленная реализация технологий переработки и обезвреживания промышленных отходов и методов рекультивации территории.

Ранее во вторник сообщалось, что антироссийские санкции ввел и Совет ЕС: под ограничительные меры в связи с "делом Навального" попали глава СКР Бастрыкин, генпрокурор Краснов, директора Росгвардии Золотов и директор ФСИН Калашников. Эти санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.

Прошлогодние санкции ЕС

В октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания отравляющего вещества "Новичок".