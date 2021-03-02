США запретили правительственным организациям выдавать кредиты России

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - США в рамках санкций отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций США, в том числе со стороны экспортно-импортного банка США, говорится в заявлении Госдепартамента.

Вашингтон прекращает любую помощь России в соответствии с Законом об иностранной помощи за исключением срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров), отмечается в заявлении.

Кроме того, США останавливают продажу оружия в Россию в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия и прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию любых предметов из списка боеприпасов США.

В соответствии с этим же законом прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса.

Ранее во вторник Минфин США объявил о санкциях против первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

Кроме того, в санкционный списокбыли включены три российских НИИ: 27-й Научный центр, 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт министерства обороны РФ и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.