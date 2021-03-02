Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:41Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 442 646+374 667

США запретили правительственным организациям выдавать кредиты России

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - США в рамках санкций отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций США, в том числе со стороны экспортно-импортного банка США, говорится в заявлении Госдепартамента.

Вашингтон прекращает любую помощь России в соответствии с Законом об иностранной помощи за исключением срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров), отмечается в заявлении.

В миреСША объявили о санкциях против Кириенко, Бортникова и еще пяти россиянСША объявили о санкциях против Кириенко, Бортникова и еще пяти россиянЧитать подробнее

Кроме того, США останавливают продажу оружия в Россию в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия и прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию любых предметов из списка боеприпасов США.

В соответствии с этим же законом прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса.

Ранее во вторник Минфин США объявил о санкциях против первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

Кроме того, в санкционный списокбыли включены три российских НИИ: 27-й Научный центр, 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт министерства обороны РФ и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

США Россия

Новости по теме

Новости

В ОПЕК+ обсудили вариант роста нефтедобычи в апреле на 1,5 млн б/с

В ОПЕК+ обсудили вариант роста нефтедобычи в апреле на 1,5 млн б/с

Джек Ма выбыл из тройки богатейших людей Китая

Российский ТЭК в погоне за коллективным иммунитетом. Обзор

Российский ТЭК в погоне за коллективным иммунитетом. Обзор

Пандемия лишила общественный транспорт Москвы почти 40 млрд рублей

Пандемия лишила общественный транспорт Москвы почти 40 млрд рублей

Все аэропорты Москвы подняли цены на авиакеросин в феврале

Крупнейший энергокооператив Техаса объявил о банкротстве после морозов

Крупнейший энергокооператив Техаса объявил о банкротстве после морозов

Отпускные цены на птицу и яйца в РФ предложили заморозить на 2 месяца

"Газпром" готовится начать поставку "зеленого" СПГ в Европу

Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили

Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили

Минсельхоз РФ предложил дополнительные меры поддержки птицеводов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');