"Яндекс" арендовал офис в бизнес-центре в Сколково

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" арендует офисные помещения в бизнес-центре "Амальтея", расположенном на территории нового делового кластера "Сафмар Сколково" в Можайском районе Москвы, сообщает консультант сделки компания Cushman & Wakefield.

"БЦ "Амальтея" и Яндекс заключили договор аренды 5 тыс. кв. м в бизнес-центре "Амальтея", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бизнес-центр "Амальтея" класса А, находящийся на территории инновационного центра "Сколково" принадлежит "Корпорации АНД", входящей в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Его общая площадь составляет 78 тыс. кв. м, офисы занимают 30 тыс. кв. м. После аренды площадей "Яндексом" в бизнес-центре остаются вакантными 8 тыс. кв. м площадей.

"Район Сколково является одним из наиболее перспективных бизнес-кластеров Москвы. В течение трех лет в черте Сколково заявлены к вводу 150 тыс. кв. м качественных офисных площадей", - отметила руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина.

В конце 2018 года Яндекс приобрел за $145 млн участок на месте бывшей гостиницы "Корстон" на улице Косыгина под строительство своей новой штаб-квартиры. Общий бюджет проекта без учета стоимости земли оценивался в $275-330 млн. Девелопером проекта выступает компания MR Group.

Сейчас "Яндекс" арендует 61 тыс. кв.м в БЦ "Красная роза". В феврале 2021 года компания продлила до середины 2024 года договор аренды офисных помещений в этом центре. В московских офисах "Яндекса" работает около 6,5 тыс. сотрудников.