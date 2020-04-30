"Яндекс" решил снести гостиницу "Корстон" и построить офис такой же высоты

Ближайший сквер компания предлагает благоустроить

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Яндекс" решил на купленном участке на улице Косыгина в Москве снести 20-этажную гостиницу "Корстон" и построить здание такой же высоты, не выше 75 метров. Проект застройки аудитории выставлен на общественное обсуждение, пишут "Ведомости".

На участке можно построить до 170 000 квадратных метров недвижимости, следует из подготовленных к обсуждению материалов. Представитель "Яндекса" это подтвердил, но уточнил что архитектурная концепция еще только разрабатывается.

На участке, кроме офиса, будет подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, блок общедоступных сервисов и музей "Яндекса". Общественное пространство комплекса будет открыто для жителей района, пообещал представитель компании.

Брокер сделки по покупке участка, Cushman & Wakefield ранее сообщал, что "Яндекс" построит новый офис площадью 100 000 — 120 000 квадратных метров. "Яндекс" обдумывал план увеличить площадь штаб-квартиры до 250 000 кв. м и построить там же апартаменты для сотрудников, говорили "Ведомостям" два консультанта, работавшие с компанией. Однако на участке под "Корстоном" это все построить было невозможно. "Яндексу" предлагали приобрести соседнюю площадку, но компания отказалась, говорят источники.

Проект планировки территории помимо участка "Корстона" включает в себя и площадку на 2,2 га между улицами Косыгина и Академика Зелинского. Эта территория находится в федеральной собственности, "Яндексу" она не принадлежит, знают два консультанта, работавшие с компанией. Сейчас там разбит сквер.

"Яндекс" предлагает сквер благоустроить, а не застраивать, говорится в материалах к обсуждению. Представитель компании подтвердил, что она готова помочь создать там новую парковую зону.

Инвестиции в строительство новой штаб-квартиры "Яндекса" директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев оценивает в 13–15 млрд рублей. С учетом отделки и оснащения комплекса техническим оборудованием общие затраты могут составить $750–850 млн (55–62 млрд руб.), оценивает директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC Саян Цыренов.

Сейчас "Яндекс" занимает около 55 000 кв. м в бизнес-центре "Красная роза", 30 000 кв. м в комплексе "Аврора" недалеко от Павелецкого вокзала, а с конца 2019 года снимает еще 20 000 кв. м в бизнес-центре "Око" в "Москва-сити".

Гостиницу "Корстон" (бывший "Орленок") и участок в четыре гектара под ней "Яндекс" купил в 2018 году.