"Яндекс" представил проект будущей штаб-квартиры на месте гостиницы "Корстон"

Фото: "Яндекс"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" презентовал официальный проект своей штаб-квартиры, которая будет построена на месте гостиницы "Корстон".

Согласно сообщению компании, демонтаж гостиницы начнется до конца 2020 года, к строительству нового здания в компании приступят после утверждения проектной документации, а также получения необходимых разрешений.

Авторами проекта выступило лондонское бюро PLP Architecture, которое работает над различными архитектурными концепциями по всему миру. Помимо этого, в работе участвуют российские архитектурные компании АПЕКС и РТДА. Девелопер проекта - компания MR Group.

Фото: "Яндекс"

"Территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты для всех. На нижних этажах будут работать кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, а вокруг офиса появится общественное пространство", - говорится в сообщении "Яндекса".

Интернет-компания также планирует благоустроить территорию возле будущего офиса, построив парк между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича.

Высота здания будет сопоставима с гостиницей "Корстон", чтобы не нарушать архитектурный облик Гагаринского района, где находится штаб-квартира.

В связи с тем, что офис находится в отдалении от метро, "Яндекс" планирует запустить бесплатные автобусы до офиса от метро "Университет", "Ленинский проспект" и станции МЦК "Площадь Гагарина". Автобусами смогут пользоваться не только сотрудники, подчеркивают в компании. Для автомобилистов будет предусмотрена многоуровневая парковка.

Фото: "Яндекс"

"Яндекс" закрыл сделку по покупке участка за $145 млн под новую штаб-квартиру на улице Косыгина в Москве в декабре 2018 года. Общий бюджет проекта без учета стоимости земли оценивался в $275-330 млн.

В настоящее время "Яндекс" арендует 27 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-парке "Аврора" и 61 тыс. кв. м в БЦ "Красная роза". Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года, однако в случае необходимости аренда в них будет продлена, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

В московских офисах "Яндекса" работает около 6,5 тыс. сотрудников.