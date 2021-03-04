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Сбербанк в 2020 году увеличил кредитный портфель на 15%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2020 году увеличил кредитный портфель по МСФО на 15%, до 25 трлн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Розничный кредитный портфель вырос за год на 18,1%, до 9,3 трлн рублей, а корпоративный кредитный портфель увеличился на 9,3% без учета валютной переоценки, составив 15,7 трлн рублей.

В четвертом квартале розничный кредитный портфель показал прирост на 4,8%. При этом ипотечный портфель вырос на 7,3% за квартал (+21,6% за 2020 год) при поддержке высокого спроса на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотеки составила порядка 30%. На динамику ипотечного кредитования также повлияла сделка по секьюритизации ипотечных кредитов, без учета которой рост портфеля составил бы 8,3%, отмечает Сбербанк.

Корпоративный кредитный портфель в четвертом квартале вырос на 0,2% (на 3,5% без учета валютной переоценки). Одним из факторов роста портфеля в 2020 году стали собственные и государственные программы финансирования бизнеса, в рамках последних было предоставлено более 420 млрд рублей, говорится в релизе.

Кредитное качество портфеля в четвертом квартале 2020 года улучшилось и вернулось на докризисный уровень. Доля кредитов третьей стадии, включая изначально обесцененные, составила 6,6%, показав снижение на 33 базисных пунктов (б.п) по сравнению с третьим кварталом и на 85 б.п. за 2020 год.

Средства физических лиц в прошлом году увеличились на 17,1% (+11,8% без учета валютной переоценки) и составили 16,6 трлн рублей. Средства корпоративных клиентов выросли почти на 24% (+8,7% без учета валютной переоценки), до 9,1 трлн руб.

Сбербанк

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