Сбербанк сократил годовую чистую прибыль по МСФО на 10%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в IV квартале 2020 года сократил чистую прибыль по МСФО на 4,9% - до 201,7 млрд рублей по сравнению с 212,0 млрд рублей за аналогичный период 2019 года. За весь 2020 год чистая прибыль банка сократилась на 10% - до 760,3 млрд рублей против 845,0 млрд рублей в 2019 году, следует из отчетности компании.

Эти результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших снижение чистой прибыли Сбербанка в IV квартале на 15,1% - до 179,8 млрд рублей, в 2020 году - на 12,6%, до 738,4 млрд рублей.

Рентабельность капитала в IV квартале 2020 года сократилась до 16,6% с 19,4% в IV квартале 2019 года. За 2020 год рентабельность капитала снизилась до 16,1% с 20,5%.

Рентабельность активов в IV квартале 2020 года составила 2,2%, снизившись с 2,8% за аналогичный период 2019 года. В 2020 году этот показатель сократился до 2,3% с 3,1%.

Чистые процентные доходы в 2020 году выросли на 13,6% - до 1 трлн 608,2 млрд рублей, в IV квартале - на 15%, до 426,5 млрд рублей.

Банк в 2020 году нарастил чистые комиссионные доходы на 11% - до 552,6 млрд рублей, в IV квартале - на 6,9%, до 158,5 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в 2020 году выросла до 5,47% с 5,38% в 2019 году. Этот показатель в четвертом квартале 2020 года составил 5,34%, снизившись по сравнению с 5,52% за аналогичный период 2019 года.

Совокупные расходы на кредитный риск составили 484,0 млрд рублей в 2020 году и 105,9 млрд рублей в IV квартале 2020 года, увеличившись в 3,1 раза и 2,5 раза соответственно. Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости в четвертом квартале составили 84,2 млрд рублей.

Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости) в 2020 году составила 206 базисных пунктов (б.п.) против 74 б.п. в 2019 году. В IV квартале 2020 года стоимость риска достигла 171 б.п. против 80 б.п. за аналогичный период 2019 года.

Отношение операционных расходов к операционным доходам в 2020 году снизилось до 34,6% с 35,8%, в IV квартале - до 42,1% с 43,4%.

Операционные доходы до резервов в 2020 году выросли на 8,5% - до 2 трлн 193,2 млрд рублей, в IV квартале - на 5,3%, до 577,1 млрд рублей.

Операционные расходы составили 759,8 млрд рублей в 2020 году и 242,7 млрд рублей в четвертом квартале, увеличившись на 4,9% и 2,0% год к году соответственно.

Банк в 2020 году увеличил общий капитал на 13% - до 5 трлн 8,9 млрд рублей. В четвертом квартале этот показатель вырос на 3,6%.

Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня на 31 декабря 2020 года достиг 13,83%, увеличившись за квартал с 13,39% и за год с 13,41%. Коэффициент достаточности капитала первого уровня по итогам 2020 года вырос до 14,27% с 13,84% на 30 сентября 2020 года и 13,41% на 31 декабря 2019 года. Коэффициент достаточности общего капитала на 31 декабря 2020 года вырос до 14,68% с 14,22% по итогам третьего квартала и с 13,59% по итогам 2019 года.