Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением индексов вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне новой волны роста доходностей американских казначейских облигаций, что подогревает инфляционные опасения; сдерживающим фактором для "медведей" выступает дорожающая нефть в ожидании итогов встречи стран ОПЕК+. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%, при этом лидирует в откате "Яндекс".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3404,34 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1451,56 пункта (-0,1%); динамика цен основных blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 2,3%.

Доллар стоит 73,85 рубля (-0,12 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,48% годовых (+0,4%).

Подешевели акции "Яндекса" (-2,3%), расписки Ozon (-1%), бумаги "Магнита" (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), ПАО "Полюс"" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Газпрома" (-0,2%), расписки TCS Group Holding (-0,2%), акции "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Россетей" (+0,1%).

Сбербанк в IV квартале 2020 года получил 201,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО (прогноз - 179,8 млрд руб.), по итогам года прибыль составила 760,3 млрд руб. (прогноз - 738,4 млрд руб.).

Выручка Mail.ru Group (+0,1%) в IV квартале 2020 года составила 32,98 млрд рублей, что на 25% выше показателя аналогичного периода 2019 года, говорится в финансовой отчетности компании. EBITDA компании снизилась на 25,4% год к году и составила 7,3 млрд рублей.

Результаты Mail.ru Group по выручке и EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": накануне опрошенные аналитики ожидали роста выручки Mail.ru в IV квартале на 18,97% (до 30,48 млрд рублей) и снижения EBITDA на 27,1% (до 7,15 млрд рублей).

Во "втором эшелоне" растут акции ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+6,3%, до 520,4 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании одобрил цену выкупа акций в размере 545 рублей за штуку у несогласных с продажей НПФ "Сафмар" группе "Регион" или не участвующих в голосовании.

Оценки аналитиков

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг слабо негативный, основной пессимизм на азиатских рынках связан с ростом доходностей по казначейским обязательствам США и японским бондам. С другой стороны, нефть дорожает на фоне слабого восстановления производства в Соединенных Штатах и ожиданиях сохранения производственных ограничений в ОПЕК+. Промышленные металлы находятся под давлением заявлений производителей об отсутствии дефицита на фоне повышенного спроса со стороны производителей аккумуляторных батарей.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, в четверг на рынке акций могут преобладать умеренно негативные настроения, при этом диапазон 3400-3450 пунктов по индексу МосБиржи сохранит актуальность.

Несмотря на сохранение спроса в нефтегазовом и финансовом секторах, американский фондовый рынок накрыла волна фиксации прибыли в перегретых бумагах hi-tech, способствуя снижению интереса и к другим рискованным активам. Распродажам в США способствовали попытки нового роста долларовых ставок (доходность 10-летних UST накануне вновь поднималась к отметке 1,5%) и опасения относительно оперативности и содержания запуска новой программы экономических стимулов в США, продвигаемой администрацией президента Джо Байдена - Сенат сдвинул обсуждение законопроекта на конец недели.

В случае дальнейшего ухудшение внешнего фона не исключено тестирование индексом МосБиржи нижней границы зоны 3400-3450 пунктов. Из корпоративных событий интерес представляют финотчетности Сбербанка, МТС, Mail.ru, "М.Видео" и "Юнипро".

В США в среду, 3 марта, индексы рынка акций снизились на 0,4-2,7% на фоне роста доходности казначейских облигаций Соединенных Штатов (доходность 10-летних US Treasuries повышалась до 1,49%), что вызывает обеспокоенность по поводу стоимости акций и ускорения инфляции. Высокая доходность может особенно сильно отразиться на акциях технологических компаний, которые больше полагаются на заимствование.

Байден заявил, что страна будет иметь достаточный запас вакцин против COVID-19 для вакцинации всех взрослых американцев к концу весны.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), от коронавируса в стране привито более 51 млн человек, включая 26,1 млн, которые получили обе дозы вакцины. Средний суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 в Штатах на прошлой неделе сократился на 19% по сравнению с предыдущей неделей - до 65,5 тыс. случаев, отмечает MarketWatch.

В четверг в Азии также преобладает снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 2,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%) на фоне сохраняющихся опасений в отношении роста доходности US Treasuries (доходность 10-леток в четверг составляет 1,47% годовых), что подогревает ожидания скорого роста процентных ставок центробанков.

Инфляция в Южной Корее в феврале ускорилась до 1,1% в годовом выражении с 0,6% в январе. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть

Нефть продолжает подъем перед началом заседания ОПЕК+ при отсутствии четких сигналов о том, какой объем добычи вернется на рынок; цена Brent находится почти на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $64,42 за баррель (+0,6% и +2,2% в среду), апрельская цена WTI - $61,54 за баррель (+0,4% и +2,6% накануне).

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) накануне, 3 марта, закончилось без вынесения каких-либо рекомендаций для встречи министров.

Рынок нефти накануне проигнорировал негативные данные Минэнерго США о росте запасов сырья. Запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 21,56 млн баррелей (ожидания варьировались от снижения на 1,3 млн до роста на 1,3 млн баррелей), запасы бензина снизились на 13,62 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5-2,9 млн), резервы дистиллятов сократились на 9,72 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,75-3,9 млн).