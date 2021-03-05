Курятина и плодоовощная продукция лидировали по росту цен в феврале

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Курятина и плодоовощная продукция стали лидерами по росту потребительских цен среди продовольственных товаров в РФ в феврале, следует из данных Росстата.

Куры охлажденные и мороженые за месяц подорожали на 4,65%, с начала года - на 6,61%. В целом, цены на мясо птицы в феврале повысились на 1,63%, за два месяца - на 2,44%.

Еще один продукт, цены на который привлекли внимание властей в последние дни, - куриные яйца. За месяц они подорожали на 2,25%, с начала года - на 1,94%.

Росстат уточнил, что в феврале в 20 регионах яйца подорожали на 0,1-1,5%, в 27 - на 1,6-4%, в 31 - на 4,1-12,9%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В шести субъектах яйца подешевели на 0,3-3,5%.

По сравнению с февралем 2020 года рост цен на мясо кур составил 12,96%, на яйца - 28,22%.

Как сообщалось, ведущие производители продукции птицеводства РФ приняли решение в течение двух месяцев не повышать отпускные цены на мясо птицы и яйца. В Минсельхозе рассчитывают, что ситуация на рынке стабилизируется к маю. ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением.

По данным Росстата, плодоовощная продукция в феврале подорожала на 5,57%, с начала года - на 10,61%, по сравнению с февралем прошлого года - на 16,63%.

В феврале цены на огурцы повысились на 18%, на бананы - на 8,9%, на виноград - на 8,5%, на картофель - 8,1%, на зелень - на 7,7%, на морковь - на 7,5%, на помидоры - на 7,1%. Вместе с тем цены на апельсины снизились на 6,2%, на грибы - на 0,4%, на лимоны - на 0,3%.

Среди других продовольственных товаров стали дороже маргарин, куриные окорочка, икра лососевых рыб отечественная - на 2,3-2,8%, макаронные изделия, мороженая неразделанная рыба, мороженые кальмары - на 1,5%. Подешевели мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород), соль и пшено - на 0,5%, пиво и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, карамель, черный перец и коньяк - на 0,1%.