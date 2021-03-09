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В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за фейки о ценах

Законопроект предусматривает для физических лиц штраф или наказание в виде лишения свободы

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания, сообщает во вторник газета "Известия".

"Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары", - пояснил изданию Выборный.

Спекулянты и недобросовестные торговцы нередко сеют панику, распространяя фейки с целью создать ажиотаж на товар, а затем поднимают на него цены, объясняя подорожание сумасшедшим спросом, уточняет автор законодательной инициативы.

Законопроект предусматривает за это штраф для физических лиц от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет, а для юридических лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

По информации газеты, новые нормы дополнят статью 185.3 Уголовного кодекса РФ "Манипулирование рынком" новой третьей частью, в которой появляется ответственность за "публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости". В ближайшее время законопроект планируется внести в парламент.

Издание отмечает, что во фракциях Госдумы к законопроекту отнеслись по-разному. В "Справедливой России" и ЛДПР признали, что механизм регулирования стихийного роста цен нужен, однако добавили, что сложно доказать провоцирование роста цен из-за того или иного высказывания. В КПРФ отметили, что иногда для роста цен имеются вполне объективные причины.

При этом Федеральная антимонопольная служба в целом поддерживает введение ответственности за умышленные ценовые фейки, а представители бизнеса раскритиковали инициативу, пишут "Известия".

Госдума Анатолий Выборный

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