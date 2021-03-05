Кадровый лифт МТС и "Системы" сделал новый рейс, но не доехал одного этажа. Обобщение

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - АФК "Система" Владимира Евтушенкова в очередной раз "поднимает наверх" ключевого менеджера наиболее доходного актива из своего портфеля. Однако классическая схема претерпела изменения: CEO МТС номинирован не на пост главы корпорации, а на должность первого вице-президента. В МТС перестановки формально тоже довольно стандартные, но за ними может крыться корректировка фокуса развития бизнеса компании.

Классическая модель в новом исполнении

В пятницу комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению АФК "Система" рекомендовал совету директоров назначить на должность первого вице-президента корпорации Алексея Корня, президента МТС, чей контракт на посту главы телеком-оператора истекает 12 марта.

С 13 марта пост CEO МТС займет первый вице-президент компании по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслав Николаев, контракт с ним заключен на 3 года.

В этот раз "Система" немного отступила от собственных традиций: обычно руководитель МТС переходил на пост президента корпорации. Так происходило с 2008 года. Тогда директор бизнес-единицы МТС Россия Михаил Шамолин сменил на посту руководителя компании Леонида Меламеда, который возглавил "Систему". Спустя три года Меламед принял решение заняться собственным бизнесом, и в 2011 году пост руководителя АФК занял Шамолин. В 2018 году CEO корпорации стал президент МТС Андрей Дубовсков; Шамолин же возглавил лесопромышленный холдинг Segezha Group, которую сейчас готовят к IPO.

Первые коррективы в отлаженную схему были внесены в 2020 году - 20 апреля пост президента АФК "Система" занял Владимир Чирахов, бывший глава и председатель совета директоров ПАО "Детский мир", из капитала которого корпорация вышла в сентябре. Получалось, по истечении своего контракта глава МТС вряд ли мог претендовать на пост номер один в материнской компании. Чтобы не понижать статус топ-менеджера, для Корня воссоздается должность первого вице-президента (она существовала в АФК в 2011-2018 гг., и занимал ее не кто-нибудь, а сын основного бенефициара корпорации Феликс Евтушенков, который сейчас является членом совета директоров АФК и председателем совета директоров МТС).

"Особых успехов компания добилась в построении экосистемы цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов. ... Опыт Алексея будет востребован в разработке и реализации стратегий портфельных компаний АФК "Система" в перспективных отраслях", - подчеркнул Чирахов, слова которого приведены в релизе АФК.

Сейчас правление "Системы" состоит из президента, 8 управляющих партнеров и 7 руководителей функциональных департаментов. Дату проведения совета директоров АФК, на котором будет обсуждаться вопрос о назначении Корня первым вице-президентом, объявят позднее.

"Система", с учетом косвенного участия через подконтрольные лица, владеет 56,8% акций МТС, доля эффективного участия - 50,02%. В свободном обращении находится 43,19% акций МТС.

"Думаю, правильно все-таки считать это повышением - после позиции главы МТС выше только "Система". Быть недовольным Алексеем Корня причин нет. Может быть, это какая-то изначальная договоренность, может быть, желание его самого не руководить операционным подразделением, а быть в холдинге. Либо это видение "Системы", что нужно периодически подобную ротацию проводить", - рассуждает аналитик Raiffeisenbank Сергей Либин.

Корня работает в МТС с 2004 года, он возглавил компанию в марте 2018 года, до этого, с 2016 года, являлся вице-президентом оператора по финансам, и инвестициям, слияниям и поглощениям.

Под его руководством компания приняла дивидендную политику на 2019-2021 гг., повысив размер выплат для акционеров до не менее 28 руб. на акцию (в 2020 году дивиденд на акцию составил 29,5 руб., и менеджмент уже пообещал рекомендовать дивиденды в 2021 году выше выплат прошлого года), продала украинский бизнес, урегулировала "узбекское дело".

В 2019 году МТС презентовала новую стратегию до 2022 года, которая представлена 4 вертикалями: телеком, финтех, медиа и облачные услуги (плюс цифровые решения). Компания сконцентрировалась на предоставлении одному абоненту как можно большего количества услуг в пакете, с сохранением фокуса на основном - телекоммуникационном - бизнесе.

Кроме того, компании удалось сохранить рост ключевых финансовых показателей на всем протяжении пандемии COVID-19 - по итогам 2020 года выручка выросла на 5,2%, скорректированная OIBDA - на 1,7%.

Внутренние кадры с разным бэкграундом

По мнению Либина, Корня в статусе первого вице-президента "Системы" может заниматься новыми технологиями, но уже не на операционном, а, возможно, на стратегическом уровне.

У МТС тоже есть своя традиция - руководителями становятся сотрудники, выросшие внутри компании: Николаев, как и Корня, работает в операторе почти 17 лет.

В отличие от Корня, который внутри компании занимался финансовой сферой, Николаев поднялся по карьерной лестнице через работу в маркетинге. В апреле 2020 года он был назначен первым вице-президентом по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию, до этого, с августа 2019 года, был первым вице-президентом по клиентскому опыту и маркетингу.

"Корня вырос из финансов, Николаев из маркетинга и, наверное, можно сказать, что Корня более финансово дисциплинированный. Николаев больше нацелен на рост, поиск каких-то новых возможности", - отметил Либин.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики сходятся во мнении, что назначение Николаева CEO МТС - логичный выбор, который в очередной раз подчеркивает фокус на дальнейшее развитие экосистемы и ускорении роста.

"Развитие собственной экосистемы должно помочь МТС и далее выделяться на фоне конкурентов, а также расти в смежных потоках доходов", - отметил аналитик "Ренессанс Капитала" Александр Венгранович в своем обзоре.

"Николаев отвечал как раз за экосистему, и составная доля направлений, которые они выделили в стратегии - медиа, финтех, цифровые услуги - увеличивается. Более того, даже в тарифах МТС сейчас нет такого фокуса на голосовую связь и передачу данных, как было раньше. Соответственно, мне кажется, что Николаев очень логичная фигура - его назначение отображает смещающийся фокус компании и связано с приближением к выполнению целей, обозначенных в стратегии", - рассуждает аналитик Газпромбанка Анна Куприянова.

В связи со сменой руководства аналитики отмечают, что стратегия увеличения CAPEX МТС на 2021 год становится более прозрачной (если в 2019 году CAPEX составил 96,9 млрд рублей, то на текущий год МТС прогнозирует его рост до 100-110 млрд рублей).

"Возможно, при Николаеве будет больше внимания уделяться поиску новых направлений развития, что, соответственно, ведет к большим инвестициям", - отметил Либин.