Экс-президент "Системы" Дубовсков займется разработками для электромобилей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя совета директоров ПАО АФК "Система" Андрей Дубовсков зарегистрировал 4 мая ООО "Грин Драйв", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Уставный капитал компании - 10 тысяч рублей. В качестве ее основного вида деятельности указаны "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие", также в числе направлений - производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, производство солнечных батарей и их компонентов для наземного энергообеспечения, производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств, разработка компьютерного ПО, аренда и лизинг прочих видов транспорта и др.

Гендиректором "Грин Драйв" является Сергей Яковлев, который ранее возглавлял ООО "Карборундум Технолоджис" - совместное предприятие "Роснано" и ООО "Тервинго".

Дубовсков в 2011-2018 годах возглавлял ПАО "МТС", в 2018-2020 годах был президентом АФК "Система". С 2020 года он занимает пост заместителя председателя совета директоров корпорации.