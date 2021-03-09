Катарский фонд QIA сократил долю в "Роснефти"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Катарский суверенный фонд ради диверсификации своих вложений решил скорректировать пакет в "Роснефти" после того, как его эффективная доля в результате ряда корпоративных действий перевалила за 21%.

Как следует из отчетности "Роснефти", катарская QH Oil Investments LLC снизила долю в уставном капитале НК на 0,4 процентного пункта. Теперь QH Oil Investments владеет 18,53% уставного капитала "Роснефти", в то время как по данным реестра НК на 1 октября 2020 года доля катарцев составляла 18,93%.

Как объяснили в "Роснефти", с учетом закрытия во втором квартале 2020 года сделки по продаже активов компании в Венесуэле (обмен на 9,6% собственных акций) и реализации программы обратного выкупа акций (выкуплено 0,76%) на балансе компании к концу года сформировался квазиказначейский пакет в размере 10,36% уставного капитала.

"Таким образом, эффективная доля QIA (Суверенный фонд Катара, контролирующий QH Oil Investments - ИФ) c учетом квазиказначейского пакета превысила 21%. С учетом продажи 0,4% текущая эффективная доля QIA составляет 20,7%, что превышает размер пакета на момент вхождения фонда в капитал компании и соответствует заявленной инвестиционной стратегии QIA", - уточнили в российской компании.

"Для "Роснефти" такие действия катарского фонда скорее позитивны, поскольку увеличение акций в свободном обращении увеличивают ликвидность компании", - заявили в НК. Исходя из текущих котировок на "Московской бирже" и курсов Банка России, пакет "Роснефти" в размере 0,4% капитала стоит 24,4 млрд руб., или порядка $330 млн.

Корректировка пакета не влечет за собой сокращения числа представителей катарского фонда в совете директоров "Роснефти", добавили в компании. Сейчас в совете директоров нефтяной компании у QIA два места из 11, их занимают Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль Моханнади.

В конце 2016 года катарский фонд QIA и швейцарская Glencore приобрели 19,5% "Роснефти", а в 2018 году катарский фонд выкупил почти весь пакет швейцарского трейдера, который оставил себе лишь 0,57% "Роснефти".

Крупнейшими акционерами "Роснефти" также являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%) и BP Russian Investments Limited (19,75%).

Под управлением QIA находится свыше $300 млрд.