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Эмир Катара обсудил с Сечиным сотрудничество в энергетике

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани встретился с главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным, сообщает Катарское информационное агентство.

Они обсудили сотрудничество в сфере энергетики и пути его развития.

Катарская QH Oil Investments LLC является одним их крупнейших акционеров "Роснефти", владея пакетом в 18,46%. Также два представителя Катара входят в совет директоров российской компании.

Катар QH Oil Investments Роснефть Игорь Сечин Тамим бин Хамад Аль-Тани
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