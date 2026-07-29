Эмир Катара обсудил с Сечиным сотрудничество в энергетике

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани встретился с главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным, сообщает Катарское информационное агентство.

Они обсудили сотрудничество в сфере энергетики и пути его развития.

Катарская QH Oil Investments LLC является одним их крупнейших акционеров "Роснефти", владея пакетом в 18,46%. Также два представителя Катара входят в совет директоров российской компании.