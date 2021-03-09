РФ увеличила добычу нефти в марте на 0,7%

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первые 8 дней марта составила 1386,4 тыс. тонн, что на 9 тыс. тонн больше, чем в феврале (на 0,7%), следует из статистики, с которой ознакомился "Интерфакс".

Если учитывать, что среднесуточная добыча конденсата осталась на уровне января (108 тыс. т, статистика запаздывает на месяц), то добыча исключительно нефти (производство конденсата в сделке ОПЕК+ не учитывается), составила 1278,4 тыс. тонн, или 9,229 млн баррелей в сутки с коэффициентом баррелизации 7,22.

Обычно добыча конденсата, производство которого тесно связано с добычей газа, начинает снижаться в апреле по мере потепления.

Разрешенный уровень добычи нефти Россией в марте составляет 9,249 млн б/с, таким образом, страна, вероятно, пока не достигла разрешенного ей уровня.

Согласно статистике, среднесуточные поставки нефти с конденсатом на НПЗ за этот же период увеличились на 3% - до 799,7 тыс. тонн, а экспорт российского сырья в дальнее зарубежье упал на 2,8% - до 534,4 тыс. т/сут., при этом экспорт по системе "Транснефти" вырос на 7,3% - до 459,4 тыс. т/сут.

В начале января России удалось добиться от министров ОПЕК+ разрешения увеличить добычу в феврале на 65 тыс. б/с, а Казахстану - на 10 тыс. б/с, в то время как другие страны согласились "заморозить" свое производство на уровне января, а Саудовская Аравия снизила добычу еще на 1 млн б/с.

В феврале Россия также не смогла увеличить добычу до оговоренного уровня из-за морозов, перевыполнив сделку чуть выше 100%, в то время как с мая этот уровень составлял порядка 95-98%.

Из компаний в первые дни марта нарастили добычу "Роснефть" (+0,9%), "ЛУКОЙЛ" и "Сургутнефтегаз" (по +0,7%), "Газпром нефть" (+0,2%), "Татнефть" (+0,6%), "Башнефть" (+7,2%), "Русснефть" (+0,4%), "НОВАТЭК" (+0,9%). "Независимая нефтегазовая компания" снизила производство на 1,6%.

Оператор СРП-проекта "Сахалин-2" - Sakhalin Energy, где 1 марта остановился один из агрегатов, перекачивающих газ для СПГ-завода, снизил производство нефти с конденсатом на 16,2% - до 11,1 тыс. т/сут.