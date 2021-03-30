Песков заверил, что топливный рынок РФ застрахован от колебаний цен на нефть

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Топливный рынок РФ в достаточной степени застрахован от ценовых колебаний, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, нужно ли России нарастить добычу нефти в мае на фоне ситуации внутри страны, Песков сказал: "Внутренний рынок достаточно застрахован от каких-то излишних колебаний цен благодаря действующим механизмам", - сказал Песков.

Вопрос Пескову был задан в связи с запланированным на 31 марта заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и встречей всего альянса 1 апреля.

На вопрос о деталях предстоящей встречи Песков традиционно заметил, что Кремль их никогда не анонсирует.

Разрешенный уровень добычи нефти Россией в марте составляет 9,249 млн б/с.

В начале января России удалось добиться от министров ОПЕК+ разрешения увеличить добычу в феврале на 65 тыс. б/с, а Казахстану - на 10 тыс. б/с, в то время как другие страны согласились "заморозить" свое производство на уровне января, а Саудовская Аравия снизила добычу еще на 1 млн б/с.

В феврале Россия также не смогла увеличить добычу до оговоренного уровня из-за морозов, перевыполнив сделку чуть выше 100%, в то время как с мая этот уровень составлял порядка 95-98%.

Ранее гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов отметил, что нефтяной рынок не кажется перегретым, на нем остается много неопределенностей и возможен дефицит нефти. По его мнению, страны ОПЕК+ будут постепенно повышать уровень добычи нефти.