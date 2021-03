Nasdaq провел лучший день за 4 месяца на фоне восстановления tech-компаний

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом Nasdaq Composite провел лучшую сессию за последние четыре месяца на фоне восстановления акций крупных технологических компаний после распродажи днем ранее.

Бумаги компаний технологического сектора оказались под давлением в последние недели из-за волны распродаж на рынке облигаций, подтолкнувшей вверх доходности US Treasuries. Доходность десятилетних гособлигаций США во вторник снизилась до 1,538% годовых. Накануне она достигла 1,594% - максимума более чем за год. В начале года она находилась на уровне ниже 1%.

Стабилизация на рынках долговых обязательств, вероятно, позволит акциям технологических компаний отыграть часть своих потерь, говорят инвесторы. Финансовые менеджеры ожидают, что многие компании отрасли будут и далее извлекать пользу из возросшего спроса на онлайн-торговлю, даже несмотря на ослабление ограничений, связанных с COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

Тем временем надежды инвесторов на восстановление экономики США усиливаются на фоне принятия Сенатом в минувшие выходные нового пакета мер поддержки в условиях пандемии коронавируса объемом $1,9 трлн, предложенного президентом страны Джо Байденом.

При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться позднее на этой неделе.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что одобренный Сенатом пакет мер должен способствовать тому, что полная занятость в стране будет достигнута в 2022 году. При этом она повторила, что не ожидает перегрева экономики из-за масштабной господдержки, что могло бы стать причиной усиления инфляции и повышения процентных ставок.

В числе лидеров роста во вторник оказались акции Tesla Inc., которые взлетели на 19,6%, прервав пятидневную череду снижений и продемонстрировав сильнейший однодневный рост с февраля 2020 года. Цена бумаг американского производителя электромобилей достигла $673,58, максимального уровня закрытия за неделю.

Кроме того, подорожали бумаги американского производителя графических чипов Nvidia Corp. и платежного сервиса PayPal Holdings Inc., прибавившие в цене 8% и 6,9% соответственно. Акции Apple Inc. и Amazon.com Inc. выросли соответственно на 4,1% и на 3,8%.

Котировки акций американской GameStop Corp. подскочили на 26,9% после роста на 41% в понедельник, после того как совет директоров владельца сети магазинов видеоигр объявил о формировании комитета по стратегическому планированию и распределению капитала.

Рыночная стоимость Apollo Global Management Inc. снизилась на 3,6%. Американский инвестиционный фонд покупает оставшуюся долю в страховой компании Athene Holding Ltd. Общая стоимость Athene в рамках сделки оценивается в $11 млрд. Apollo уже контролирует 35% Athene и имеет долгосрочное соглашение об управлении активами компании. Котировки бумаг Athene также опустились на 3,6%.

Капитализация General Electric Co. (GE) уменьшилась на 1,2%. Американский концерн близок к заключению сделки по продаже своего подразделения лизинга самолетов ирландской AerCap Holdings NV, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, что сумма сделки составит более $30 млрд, однако ее детали пока не ясны.

Акции American Airlines Group Inc. подорожали на 0,6%. Американская авиакомпания планирует привлечь $7,5 млрд под обеспечение своей программы лояльности AAdvantage Loyalty и погасить госкредит, который она получила в условиях пандемии.

Цена бумаг Chevron Corp. опустился на 0,2%. Одна из крупнейших нефтяных компаний США поставила перед собой цель увеличить рентабельность капитала и сократить интенсивность выбросов CO2, а также пообещала продолжать поощрять акционеров.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 30,3 пункта (0,1%) и составил 31832,74 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 54,09 пункта (1,42%) - до 3875,44 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 464,66 пункта (3,69%) и составил 13073,82 пункта, продемонстрировав максимальный однодневный рост с 4 ноября. В понедельник индикатор перешел в зону коррекции впервые с начала сентября.