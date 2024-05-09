"Дочка" Газпрома стала управляющей организацией российского актива Ariston

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Специализированный холдинг "Газпром бытовые системы" стал управляющей организацией ООО "Аристон Термо Русь", сообщается в ЕГРЮЛ.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин своим указом 26.04.2024 № 294 передал российские дочерние компании Ariston и Bosch во временное управление АО "Газпром бытовые системы".

Вскоре на регистрацию в государственный реестр были поданы изменения в учредительные документы "Аристон Термо Русь" и ООО "БСХ бытовые приборы". Пока в реестре изменения отражены в отношении компании "Аристон Термо Русь".

"БСХ Бытовые Приборы" зарегистрировано в Санкт-Петербурге, в Петергофе. До 2022 года предприятие занималось "серийным производством холодильников и стиральных машин", а позднее - только "сбытом запасных частей, оптовой и розничной торговлей бытовой техникой, сервисным и гарантийным обслуживанием бытовых электрических приборов товарных знаков Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, Zelmer". До остановки производства в компании было занято более 1 тыс. человек, в 2023 году среднесписочная численность персонала упала до 635 человек. Выручка ООО достигала своего максимума в 2021 году - 50 млрд рублей, в 2022 упала до 20 млрд рубелей, а в 2023 - до 2 млрд рублей. В 2022 году в Bosch заявили о приостановке производства и поставок бытовой техники для российского рынка. СМИ сообщали, что на российский бизнес Bosch могут претендовать турецкий производитель бытовой техники Jacky's, а также китайский Hisense.

"Аристон Термо Русь" (до 2009 года "Мерлони Термосанитари Русь") создано в 2002 году в производственной зоне Всеволожске Ленобласти. Бенефициарным владельцем является Паоло Мерлони. В российском ООО занято около 300 человек. Российская компания занимается "производством бытовых электрических приборов и реализацией приобретенных бытовых электрических и газовых приборов". В 2023 году выручка ООО составила 9,435 млрд рублей.

АО "Газпром бытовые системы" является дочерним обществом ПАО "Газпром". Производитель называет себя многолетним лидером в Российской Федерации по объемам производства бытовых газовых плит и комплектующих изделий для газовой аппаратуры. В 2023 году холдинг получил 6 млрд рублей выручки, в нем занято 1,15 человек.

"Газпром" в начале века провел консолидацию активов в области бытового газоаппаратостроения на базе компании "Газмаш". После упаковки активов "Газпром" намеревался продать его стратегическому инвестору. Холдинг долгое время числился в составе непрофильных активов и даже в 2008 году выставлялся на торги, но не дождался покупателя.