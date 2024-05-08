Криптобиржа-банкрот FTX вернет деньги почти всем клиентам

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Обанкротившаяся в 2022 году американская криптовалютная биржа FTX вернет деньги почти всем клиентам, пишет MarketWatch со ссылкой на судебные документы.

Задолженность FTX перед кредиторами составляет около $11,2 млрд, размер средств на покрытие долга - $14,6-16,3 млрд.

Из оставшихся средств биржа намерена выплатить кредиторам проценты. Для большинства ставка составит 9%.

Клиенты и кредиторы, претендующие на $50 тыс. или менее, получат порядка 118% суммы. Выплаты затронут около 98% клиентов.

FTX изыскала средства для выплат за счет монетизации активов, в основном инвестиций аффилированных с ней Alameda и FTX Ventures, и судебных исков.

Площадка обанкротилась в ноябре 2022 года, на тот момент она была третьей по размеру криптовалютной биржей в мире.

Экс-главу FTX Сэма Банкмана-Фрида в марте приговорили к 25 годам тюремного заключения за присвоение клиентских средств.