"Финвижн" внесет в капитал "Восточного" недвижимость на 4 млрд рублей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна, владеющая 42,01% капитала банка "Восточный", планирует передать кредитной организации недвижимость стоимостью порядка 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель "Восточного".

""Финвижн" ранее собиралась выкупить у "Восточного" активы на общую сумму 2,2 млрд рублей. Компания уже приобрела у банка активы примерно на 1,6 млрд рублей, планирует выкупить еще на 520 млн рублей. С закрытием этой сделки "Финвижн" выполнит свои обязательства перед "Восточным" по выкупу активов, объяснил представитель компании.

"Данные меры позволят банку увеличить капитал до рекомендованной надбавки ЦБ РФ", - добавил представитель банка.

"Восточный" выполняет обязательные нормативы достаточности капитала, но без учета надбавок по некоторым. Коэффициент достаточности базового капитала Н1.1 у банка на 1 февраля 2021 года составил 5,52% (минимально допустимое значение - 4,5%, с учетом надбавки - 7%), основного капитала Н1.2 - 8,82% (минимальное значение - 6%, с учетом надбавки - 8,5%), совокупного капитала - 10,23% (минимальный уровень - 8%, с учетом надбавки - 10,5%).

"Восточный" больше двух лет переживал корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров. Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) владеет 41,63% капитала "Восточного", "Финвижн холдингс" - 42,01% капитала. Стороны заключили мировое соглашение только в конце октября 2020 года.

Банк "Восточный" по итогам 2020 года занял 37-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".