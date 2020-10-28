Акционеры банка "Восточный" помирились и отзовут все иски

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - МК "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна и Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) подписали мировое соглашение по корпоративному спору вокруг банка "Восточный", говорится в совместном заявлении сторон.

Соглашение предполагает отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов. Процесс может занять порядка двух месяцев.

Стороны договорились урегулировать все юридические споры и претензии, но достигнутое соглашение не касается уголовного дела в отношении бывших членов совета директоров банка", так называемого дела Baring Vostok.

"Акционеры подтверждают, что корпоративный спор между акционерами и уголовное дело не связанные процессы", - говорится в заявлении.

Акционеры также планируют сообща заниматься дальнейшим развитием "Восточного".

Ранее 28 октября "Восточный" и Первое коллекторское бюро (ПКБ) объявили, что договорились, что банк получит от ПКБ 2,545 млрд рублей и откажется от гражданского иска, заявленного ранее по делу в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов, которым вменяют нанесение ущерба банку именно на эту сумму. Кроме Калви, по делу проходят еще шесть человек.

Адвокат одного из них, директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина, Виктория Бурковская высказала мнение, что договоренность ПКБ и "Восточного" позитивно скажется на фигурантах и может привести к отмене ареста их имущества. Поскольку банк является потерпевшей стороной в уголовном деле, его отказ от претензий должен в уголовном деле учитываться, считает она.

Никто из фигурантов не признает вину. Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

Evison Holdings владеет 41,63% капитала банка "Восточный", "Финвижн холдингс" - 42,01% капитала. Корпоративный конфликт между ними обострился осенью 2018 года.

Банк "Восточный" по итогам второго квартала 2020 года занял 39-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".