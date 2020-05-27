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ВС отклонил кассацию Baring Vostok о передаче акций "Восточного" компании Аветисяна

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказал Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) в рассмотрении кассационной жалобы на решения нижестоящих инстанций о передаче 9,99% акций банка "Восточный" компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна.

Дело Baring Vostok

"Отказать компании "Эвизон Холдингз Лимитед" (Evison Holdings Limited) в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ", - говорится в определении суда.

Решение ВС подтверждает правовую позицию "Финвижн", заявил представитель компании.

"Теперь, когда суды в двух юрисдикциях - LCIA в Англии и российские суды всех инстанций - подтвердили право "Финвижн" на опционные акции, надеемся, что менеджеры фонда Baring Vostok перестанут называть законную реализацию права "Финвижн" на опцион через суд - "рейдерским захватом"", - сказал он.

В мае прошлого года Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить колл-опцион "Финвижн холдингс" на 9,99% акций (соглашение, которое было достигнуто в рамках сделки по присоединению Юниаструм банка к "Восточному"). В июне 2019 года Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн холдингс" Аветисяна (бывший основной акционер Юниаструм банка).

Банк "Восточный" завершил процесс присоединения Юниаструм банка, которым управлял Аветисян, в январе 2017 года. Собственники Юниаструма тогда получили около 40% в объединенном банке.

Evison Holdings банк Восточный Финвижн Артем Аветисян Юниаструм Baring Vostok Верховный суд

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