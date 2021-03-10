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"Яндекс" запустил сервис безналичной оплаты Yandex Pay

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" официально запускает сервис безналичной оплаты Yandex Pay.

Информация о предстоящем запуске сервиса появилась еще в феврале после опубликованного пользовательского соглашения, размещенного на сайте интернет-компании.

Согласно сообщению "Яндекса", Yandex Pay некоторое время будет работать только в большинстве популярных браузеров, позднее он станет доступен и для мобильных приложений.

Сервис доступен для пользователей "Яндекса". Для начала работы с Yandex Pay, пользователям будет необходимо привязать банковскую карту к своему аккаунту. Сервис работает с платежными системами Mastercard, Visa и "Мир".

Некоторые популярные интернет-магазины уже добавили для пользователей возможность оплаты через Yandex Pay, указывается в сообщении.

"Яндекс" после официального завершения работы совместных предприятий со Сбербанком, которое, в частности, подразумевало передачу "Яндекс.Денег" целиком банку, начал активно работать над созданием финтех-вертикали.

В частности, в прошлом году "Яндекс" чуть не пришел к соглашению о покупке 100% группы "Тинькофф" за $5,48 млрд, однако стороны не смогли договориться и прекратили переговоры.

В конце года управляющий директор группы Тигран Худавердян сообщал в интервью РБК, что компания выбирает стратегии развития финтех-вертикали: партнерство, покупка или объединение, создание продукта с нуля.

Сейчас в России работают несколько сервисов безналичной оплаты: Apple Pay, Google Pay, Huawei Pay и другие.

Яндекс Yandex Pay

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