Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 15.06В России 5 236 593+14 185В мире 176 268 431+307 952

"Яндекс" намерен представить первые кредитные продукты в 2022 году

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" после получения банковской лицензии в результате закрытия сделки по приобретению банка "Акрополь" планирует представить первые кредитные продукты уже в 2022 году, говорится в обзоре "ВТБ Капитала" по итогам организованного ознакомительного road show для интернет-компании.

"Яндекс" в апреле объявил о достижении договоренностей по покупке небольшого банка "Акрополь" за 1,1 млрд рублей. В результате сделки интернет-компании перейдет банковская лицензия, которая позволит ей развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере. В настоящее время компания ожидает согласования ЦБ РФ по сделке.

Сейчас компания собирает команду и разрабатывает базовую технологическую платформу для финтех-направления.

Пилотные проекты в этой области планируется запустить с III квартала 2021 года. Например, они будут связаны с e-commerce, который активно развивает "Яндекс", а также с сервисом подписки "Яндекс.Плюс".

"Яндекс" после официального завершения работы совместных предприятий со Сбербанком, которое, в частности, подразумевало передачу "Яндекс.Денег" целиком банку, начал активно работать над созданием финтех-вертикали.

Перед тем, как подписать соглашение о приобретении "Акрополя", "Яндекс" был близок к покупке 100% группы "Тинькофф" за $5,48 млрд, однако стороны не смогли договориться и прекратили переговоры.

В марте 2021 года "Яндекс" заявил о запуске сервиса безналичной оплаты Yandex Pay, которая позволит пользователям интернет-компании оплачивать покупки без постоянного ввода данных карты. Сейчас сервис доступен только на сайтах, в дальнейшем сервис планирует внедрить в мобильные приложения.

Яндекс

Новости по теме

Новости

Суд подтвердил взыскание с "Роснефти" более 5 млрд руб. экспортной пошлины

Суд подтвердил взыскание с "Роснефти" более 5 млрд руб. экспортной пошлины

Поставку нефти в Словакию по "Дружбе" приостановят на два дня

Вспышка COVID-19 на юге КНР грозит глобальным сбоем в контейнерной логистике

Нефть подорожала на фоне затягивания переговоров по ядерной сделке с Ираном

Рубль чуть укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль чуть укрепился к доллару и евро на старте торгов

Московские рестораторы сочли временное ограничение работы неизбежным

Московские рестораторы сочли временное ограничение работы неизбежным

Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров "Зарубежнефти"

Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров "Зарубежнефти"

Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ в 2022 году на 6,4 %

Минфин утвердил новые выпуски "классики" ОФЗ для "постсанкционых" размещений

Пандемия коронавируса

Собянин заявил о смещении пика заболеваемости COVID на июнь-июль

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');