"Яндекс" намерен представить первые кредитные продукты в 2022 году

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" после получения банковской лицензии в результате закрытия сделки по приобретению банка "Акрополь" планирует представить первые кредитные продукты уже в 2022 году, говорится в обзоре "ВТБ Капитала" по итогам организованного ознакомительного road show для интернет-компании.

"Яндекс" в апреле объявил о достижении договоренностей по покупке небольшого банка "Акрополь" за 1,1 млрд рублей. В результате сделки интернет-компании перейдет банковская лицензия, которая позволит ей развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере. В настоящее время компания ожидает согласования ЦБ РФ по сделке.

Сейчас компания собирает команду и разрабатывает базовую технологическую платформу для финтех-направления.

Пилотные проекты в этой области планируется запустить с III квартала 2021 года. Например, они будут связаны с e-commerce, который активно развивает "Яндекс", а также с сервисом подписки "Яндекс.Плюс".

"Яндекс" после официального завершения работы совместных предприятий со Сбербанком, которое, в частности, подразумевало передачу "Яндекс.Денег" целиком банку, начал активно работать над созданием финтех-вертикали.

Перед тем, как подписать соглашение о приобретении "Акрополя", "Яндекс" был близок к покупке 100% группы "Тинькофф" за $5,48 млрд, однако стороны не смогли договориться и прекратили переговоры.

В марте 2021 года "Яндекс" заявил о запуске сервиса безналичной оплаты Yandex Pay, которая позволит пользователям интернет-компании оплачивать покупки без постоянного ввода данных карты. Сейчас сервис доступен только на сайтах, в дальнейшем сервис планирует внедрить в мобильные приложения.