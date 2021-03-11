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Rolls-Royce втрое увеличил годовой доналоговый убыток

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings в 2020 год увеличил доналоговый убыток в 3,3 раза и сократил выручку. В отчете компания отметила высокую неопределенность краткосрочных перспектив.

Доналоговый убыток Rolls-Royce составил 2,91 млрд фунтов стерлингов ($4,05 млрд) по сравнению с 891 млн фунтов в 2019 году. Показатель включает в себя списания в размере 1,4 млрд фунтов, а также расходы на реструктуризацию в 489 млн фунтов.

Более важный для компании показатель - базовый доналоговый убыток - составил рекордные 4 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прибылью в размере 583 млн фунтов в предыдущем году. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 3,1 млрд фунтов, пишет Financial Times.

Выручка в 2020 году упала почти на 29%, до 11,824 млрд фунтов с 16,587 млрд фунтов в предыдущем году.

Отрицательный денежный поток по итогам года составил 4,2 млрд фунтов стерлингов.

Rolls-Royce отметил "серьезное воздействие пандемии COVID-19 на результаты деятельности группы и краткосрочный прогноз", предупредив, что перспективы компании остаются неопределенными и в значительной мере зависят от развития ситуации с коронавирусом и соответствующих мер, принимаемых правительствами по всему миру.

Тем не менее Rolls-Royce по-прежнему надеется вернуться к положительному денежному потоку во втором полугодии 2021 года. Компания рассчитывает, что в 2022 году ее денежный поток составит не менее 750 млн фунтов стерлингов.

Акции Rolls-Royce прибавляют в цене 2,5% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 25%

Хроника 27 января 2020 года – 11 марта 2021 годаЭкономический кризис
Rolls-Royce Великобритания коронавирус

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