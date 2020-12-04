Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

Rolls-Royce задумался о продаже аэрокосмического подразделения

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc намерен реструктурировать аэрокосмическое подразделение ITP Aero, чтобы повысить его конкурентоспособность, но также подготовиться к его потенциальной продаже.

Компания сообщила, что предлагает увеличить масштабы деятельности ITP Aero в рамках цепи поставок, инженерные и производственные возможности бизнеса. Инициатива направлена на укрепление позиций ITP Aero как одной из крупнейших мировых аэрокосмических компаний, которая сможет "конкурировать с другими игроками аэрокосмической отрасли".

Конечной целью Rolls-Royce является подготовка ITP Aero к потенциальной продаже. В августе холдинг сообщил, что определился с рядом активов для потенциальной продажи, которая, как ожидает компания, позволит ей получить около 2 млрд фунтов стерлингов ($2,67 млрд).

В конце мая Rolls-Royce сообщил, что сократит 9 тыс. рабочих мест из глобального штата в 52 тыс. сотрудников в рамках более масштабного плана реструктуризации. За счет этих инициатив компания рассчитывает сэкономить более 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Акции Rolls-Royce в ходе торгов в Лондоне в пятницу дешевеют на 4,3%.

Rolls-Royce ITP Aero

Новости по теме

Новости

Президент РФ рассказал о создании беспилотных морских судов

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Блогеру Reeflay предъявили обвинение в гибели девушки во время стрима

Блогеру Reeflay предъявили обвинение в гибели девушки во время стрима

СКР начал проверку из-за экстренных посадок самолета в Новосибирске

Пандемия коронавируса

РСТ сообщил о массовой аннуляции новогодних туров в Петербург

РСТ сообщил о массовой аннуляции новогодних туров в Петербург

"Интерфакс" и Томский госуниверситет договорились о сотрудничестве в IT

"Интерфакс" и Томский госуниверситет договорились о сотрудничестве в IT

Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ

Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ
Пандемия коронавируса

Ледовый дворец оштрафован на 480 000 рублей за концерты Басты

В России коронавирус выявлен еще у 27 403 человек

В России коронавирус выявлен еще у 27 403 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');