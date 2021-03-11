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Путин заверил агробизнес в отсутствии желания ущемлять его нерыночными методами

Путин заверил агробизнес в отсутствии желания ущемлять его нерыночными методами
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Государство не намерено ущемлять агропромышленный бизнес нерыночными методами, но цены на сельхозпродукцию должны отражать баланс интересов как производителей, так и потребителей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поверьте, нет никакого желания и никакого настроя на то, чтобы какими-то нерыночными методами прижимать бизнес, который на марше, развивается и показывает такие замечательные результаты", - сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Так президент прокомментировал выступление председателя совета директоров "Русагро" Вадима Мошковича, обосновавшего рост цен на сельхозпродукцию в том числе ростом издержек предприятий АПК.

"Вопрос ведь не в этом, а в том, чтобы эффективное развитие шло, прежде всего, на пользу гражданам Российской Федерации и не в ущерб нашим людям", - добавил президент.

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Он выразил понимание предприятий АПК продавать свою продукцию по ценам мирового рынка, которые в последнее время выросли.

"Но это не только желание, связанное с тем, чтобы карманы кому-то набить. Поверьте, я не думаю так примитивно. Это связано и с тем, что сама отрасль развивается. Дополнительные доходы, дополнительные производства, дополнительные рабочие места. Это понятно, это только приветствуется", - сказал Путин.

"Просто должен соблюдаться баланс интересов. Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Внутриценовые удары не должны быть такими, которые имели место быть. Надо применять соответствующие инструменты и смягчать эти шаги", - добавил он.

В качестве примера президент привел субсидии на экспорт. "Ну зачем нужны субсидии на экспорт, когда цены и так высокие?", - сказал он в связи с этим.

Он согласился, что предприятия АПК сталкиваются с ростом издержек, таких как рост цен на энергоносители, транспорт, удобрения и так далее.

"Конечно, правительство должно учитывать все эти объективные факторы, плюс бизнес-интерес отрасли, но это должно быть сделано профессионально, на постоянной основе, не в ущерб отрасли, но в пользу граждан Российской Федерации", - сказал Путин.

При этом он пообещал проанализировать проблемы отрасли и поддерживать ее и в дальнейшем.

При этом Путин отдельно обратил внимание, что последние успехи агропромышленного бизнеса были достигнуты благодаря системной и многолетней поддержке со стороны государства.

Он выразил надежду, что государство и в дальнейшем будет работать с предприятиями, занятыми в этой сфере.

Со 2 июня начнет действовать плавающая пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, планируется направить на субсидирование сельхозпроизводителей.

Владимир Путин АПК Русагро

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