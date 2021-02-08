В Зерновом союзе заявили, что действия РФ на мировом рынке пугают потребителей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Действия, которые РФ предпринимает в последнее время на мировом рынке зерна, ограничивая экспорт, пугает потребителей, приводит к росту цен на нем, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Текущий сезон (июль 2020 - июнь 2021 гг. - ИФ) стартовал с цены на российскую пшеницу в $220 за тонну (FOB), сегодня она $285. Что повлияло? Примерно, по нашим оценкам, 30-40% - это вклад общих мировых трендов, остальное - наши ограничения на экспорт", - сказал Злочевский на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, эти ограничения "пугают потребителей, генерируют дополнительный спрос на наше зерно, в первую очередь". "Это создает некий ажиотаж в стане потребителей, они начинают активизировать закупки, перенаправлять спрос с нас на конкурентов, и это поднимает цены у них, это формирует общемировые тренды. И в результате в этой разнице между $220 и $285 наш вклад-то побольше, чем мировые тренды, пандемия и прочее", - полагает он.

Как отметил Злочевский, заявления о дальнейшем ограничении экспорта с помощью плавающей пошлины, или введения "зернового демпфера", также будоражат мировой рынок. Но это отразится и на отечественном производстве. "Такая системная машина по выниманию денег из крестьянского кармана поменяет достаточно серьезно производственные планы крестьян, в первую очередь на севооборот, сокращение посевных площадей уже обеспечено", - считает он.

По его словам, в нынешних условиях приходится рассчитывать только на озимые, которые под урожай этого года были посеяны более чем на 19 млн га. "Это и есть фундамент под следующий урожай. Но при этом много рисков. Зимовка проходит более-менее неплохо, но из нее надо еще выйти, - сказал он. - А вот дальнейшие урожаи будут под большим вопросом. "Демпфер" не привязан к себестоимости сырьевых ресурсов, а к конъюнктуре мирового рынка, мы вынуждены подстраиваться под мировой рынок".

Как отметил Злочевский, расчеты показывают, что если из текущей мировой цены вычесть все затраты, в том числе и размер пошлины, то сеять пшеницу становится невыгодно. При этом он напомнил, что стоимость удобрений с июля прошлого года выросла более чем на 16%, "есть и те, которые за 25% зашкаливают". Повысились цены на абсолютно все ресурсы. К тому же принимаются параллельные решения, которые крайне негативно отразятся на формировании себестоимости производства зерна, сказал он, уточнив, что речь идет о резком повышении утилизационного сбора на сельхозтехнику в 2021 году.

По его словам, рост ожидается в два-три раза. В результате техника очень вырастет в цене. В частности, утильсбор на самоходные опрыскиватели составит более 3,2 млн рублей, а был 1,38 млн рублей, на трактор - 3,15 млн рублей против 862,5 тыс. рублей, комбайны - 2,501 млн рублей против 1,121 млн рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в Зерновом союзе, на имя премьер-министра Михаила Мишустина направлено письмо с просьбой отложить повышение утилизационого сбора на 2022 год.