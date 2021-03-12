Нефть Brent подешевела до $69,49 за баррель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после роста днем ранее.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по московскому времени в пятницу составляет $69,49 за баррель, что на $0,14 (0,2%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 11 марта эти контракты подорожали на $1,73 (2,5%) - до $69,63 за баррель.

Фьючерсы на Brent в четверг достигли максимальной отметки на закрытие торгов с мая 2019 года, пишет Dow Jones.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,82 за баррель, что на $0,2 (0,3%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,58 (2,5%) - до $66,02 за баррель.

Поддержку рынку оказал спрос на бензин и нефтепродукты, являющийся сигналом о том, что восстановление мировой экономики идет полным ходом, отмечают эксперты Axi.

По их словам, запасы нефти в мире останутся ограниченными до тех пор, пока члены ОПЕК+ не изменят свою политику в сфере добычи нефти.

Как сообщалось, ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году до 96,27 млн б/с, а не до 96,05 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад, то есть рост составит 5,89 млн б/с, на 100 тыс. б/с больше, чем полагали аналитики в феврале.

ОПЕК повысила оценку поставок нефти и жидких углеводородов из стран не-ОПЕК в 2019 г. на 200 тыс. б/с - до 65,41 млн б/с, оставив почти неизменным темп роста в 2020 г., в результате оценка предложения в 2020 г. повышена почти на те же 200 тыс. б/с - до 62,85 млн б/с, говорится в мартовском отчете картеля.

Позитивным фактором для рынка также является новость о том, что президент США Джо Байден в четверг утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

Накануне данный пакет окончательно одобрила Палата представителей США. Ранее в Сенате поддержали план Байдена, однако внесли в него ряд существенных поправок, что вынудило Палату представителей повторно голосовать по документу.