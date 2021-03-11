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Байден подписал пакет мер по поддержке экономики объемом $1,9 трлн

Байден подписал пакет мер по поддержке экономики объемом $1,9 трлн
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг утвердил пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, тем самым введя в силу предложенный им "Американский план спасения".

Церемония подписания документа состоялась в Белом доме.

Накануне данный пакет окончательно одобрила палата представителей США. За предложение проголосовали 220 конгрессменов, а против - 211. Ни один республиканец не поддержал предложенный демократами пакет мер.

Ранее в сенате поддержали план Байдена, однако внесли в него ряд существенных поправок, что вынудило палату представителей повторно голосовать по документу.

Предполагается, что пакет помощи в размере почти $2 трлн пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в $300 и пособия на ребенка до $3,6 тыс. Также предусматриваются выплаты по 1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам. Согласно подсчетам CNN, в итоге помощь так или иначе получат примерно 90% американских семей.

Республиканцы ранее выступали с инициативой о помощи с $1,9 трлн до $600 млрд. По их мнению, очень существенная часть выделяемых денег, согласно плану Байдена, пойдёт на решение проблем, совершенно не связанных с восстановлением экономики после коронавируса.

Байден анонсировал "Американский план спасения" 20 января 2021 года. Некоторые экономисты называют пакет стимулирующих мер слишком масштабным и опасаются, что его принятие может привести к "перегреву" экономики. Их озабоченность разделяют многие республиканцы в конгрессе. Они называют план президента "списком пожеланий либералов".

Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
США Джо Байден Коронавирус COVID-19

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