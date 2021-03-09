Структура "Сафмара" продаст до 13,5% акций "М.Видео-Эльдорадо" в рамках SPO

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Структура группы "Сафмар", основного акционера "М.Видео-Эльдорадо", планирует продать до 24 млн 279,174 тыс. акций ритейлера, что составляет 13,5% его акционерного капитала.

Формирование книги заявок начнется с 9 марта. С 10 марта компания проведет серию встреч с инвесторами, говорится в ее сообщении.

Организаторами сделки назначены BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал".

В настоящее время структуры "Сафмара" владеют 73,5% "М.Видео-Эльдорадо". В результате SPO доля "Сафмара" снизится примерно до 60% (при условии размещения всех акций).

Сделка не приведет к размыванию долей других акционеров компании. Она не получит каких-либо средств от размещения, отмечается в сообщении.

Ожидается, что продающий акционер и ряд других акционеров возьмут на себя обязательство полугодового lock up. Кроме того, Media-Saturn-Holding GmbH (владеет 15% акций "М.Видео-Эльдорадо") подтвердил, что не планирует осуществлять существенных продаж акций в течении 180 дней.

SPO позволит повысить ликвидность акций "М.Видео-Эльдорадо" и их доступность для широкого круга инвесторов, отметил гендиректор ритейлера Александр Изосимов (его слова процитированы в сообщении).

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" вступила в новый многообещающий этап своего развития после принятия советом директоров стратегии, основной целью которой является удвоение объемов бизнеса до 2025 года. Мы уверены, что менеджмент компании обладает для этого всеми необходимыми компетенциями и сможет максимально эффективно использовать новейшие розничные технологии, масштабную сеть магазинов и первоклассную фулфилмент-инфраструктуру группы. Я верю в перспективы роста "М.Видео-Эльдорадо" и убежден, что компания обладает существенным потенциалом создания стоимости для акционеров за счет дальнейшего развития ее устойчивой бизнес-модели, а также улучшений корпоративного управления и инвестиционной привлекательности, чему, несомненно, будет способствовать данное предложение", - заявил председатель совета директоров "М.Видео-Эльдорадо" Саид Гуцериев.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ (1,074 тыс. магазинов на конец декабря, оборот за 2020 год - 504,8 млрд рублей с НДС). Стратегия компании предусматривает удвоение оборота к 2025 году при сохранении рентабельности EBITDA на уровне 5-7%.

Объединенная группа была создана на базе ПАО "М.Видео" в апреле 2018 года, после того акционер компании - группа "Сафмар" продала ей сеть "Эльдорадо".

Структурам "Сафмара" Ericaria Holdings Limited (выступает продающим акционером в рамках SPO) и Weridge Investments Limited принадлежит соответственно 63,5% и 10% акций ритейлера (конечной контролирующей стороной в отчете "М.Видео-Эльдорадо" назван Саид Гуцериев). Еще 15% акций принадлежат структуре немецкой Ceconomy. Free float составляет 10,4% (акции "М.Видео-Эльдорадо" обращаются на Московской бирже).

Акционерный капитал ритейлера разделен на 179 млн 768,227 тыс. акций.

Тема возможного SPO "М.Видео-Эльдорадо" поднималась в ходе недавнего "Дня стратегии" компании в начале февраля. Тогда глава компании Изосимов заявил, что менеджмент поддерживает идею SPO, отметив, что вопрос стоит адресовать акционерам. "Чем выше ликвидность акций, тем лучше и для акционеров, и для компании, поскольку кристаллизация value компании и определение цены компании гораздо более эффективно и гораздо более точно отражает, что компания из себя представляет. Поэтому мы всецело "за", но это решение акционеров, не наше", - заявил Изосимов.

Кроме того, в августе прошлого года основатель "М.Видео" Александр Тынкован (на тот момент занимал должность президента группы) говорил, что "М.Видео-Эльдорадо" заинтересована в повышении ликвидности и готова к проведению SPO, когда рынок предоставит такую возможность.

"М.Видео" провела IPO в ноябре 2007 года на российских биржах РТС и ММВБ. Российские и международные инвесторы стали владельцами около 30% акций компании.

В 2012 году компания провела SPO, предложив инвесторам около 10% капитала (объем сделки составил $146 млн).

По итогам торгов 5 марта стоимость одной акции "М.Видео-Эльдорадо" на Московской бирже составляла 848 рублей. Исходя из стоимости акций на бирже, предельный пакет, который может продать Ericaria в ходе SPO (13,5%), стоит 20,6 млрд рублей.

Количество продаваемых акций и цена будут определены по итогам формирования книги заявок и будут объявлены дополнительно, отметил ритейлер.