Котировки "М.Видео" просели после оглашения диапазона цены в рамках SPO

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Акции "М.Видео" подешевели на новости о том, что диапазон цен в рамках вторичного размещения бумаг будет ниже рынка.

К 11:30 эти бумаги подешевели на "Московской бирже" на 1,7%, до 775,7 рубля, минимум сделок составил 764 рубля (-3,1%); объем торгов превысил 0,385 млрд рублей.

Диапазон цены размещения в рамках SPO ритейлера "М.Видео" составляет 725-740 рублей за акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Книга заявок, которая закрывается 11 марта днем, покрыта внутри заявленного диапазона, спрос на данный момент превышает объем сделки (до 13,5% капитала), сказал собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" говорил, что прайсинг запланирован на 12 марта.

В рамках SPO структура основного акционера "М.Видео", группы "Сафмар", продаст до 24 279 174 акции ритейлера (13,5% капитала). Прайсинг будет проходить в рублях. Как и в случае с SPO 2017 года (тогда структура "Сафмара" продала через АВВ 24,66% акций), официальный ценовой диапазон не объявляется - инвесторы будут выставлять заявки с дисконтом к цене закрытия торгов. Тогда итоговый дисконт составил 6,2% к рынку, акции были размещены по 405 рублей.

В феврале акции "М.Видео" были среди лидеров роста во "втором эшелоне" российского фондового рынка, отыгрывая, в частности, новости о щедрой дивидендной политике эмитента. Торги 2 марта акции компании завершили на рекордной отметке 870 рублей, а 4 марта дорожали до 888,4 рубля, но потом заметно подешевели. В последний торговый день перед объявлением об SPO, 5 марта, "М.Видео" закрылось на отметке 816,2 рубля за бумагу.

Организаторами сделки назначены BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал". Продающий акционер берет на себя обязательство полугодового lock up. Кроме того, Media-Saturn-Holding GmbH (владеет 15% акций "М.Видео-Эльдорадо") подтвердил, что не планирует осуществлять существенных продаж акций компании в течении того же срока.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. Компания была создана на базе ПАО "М.Видео" в апреле 2018 года, после того как "М.Видео" купила "Эльдорадо" у группы "Сафмар". Акции ПАО "М.Видео" обращаются на "Московской бирже".

"Сафмар" Михаила Гуцериева - контролирующий акционер "М.Видео-Эльдорадо" (73,5% акций). 15% акций принадлежат структуре немецкой Ceconomy (владелец сети Media Markt, российские магазины которой в 2018 году были приобретены группой "М.Видео-Эльдорадо"). Free float составляет 10,4%.

"М.Видео" провела IPO в ноябре 2007 года на российских биржах РТС и ММВБ. Российские и международные инвесторы стали владельцами около 30% акций компании. В 2012 году компания провела SPO, предложив инвесторам около 10% капитала (объем сделки составил $146 млн).