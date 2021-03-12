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Главный исполнительный директор китайской Ant Group ушел в отставку

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор китайской Ant Group Саймон Ху покидает свой пост.

Его место займет председатель правления компании Эрик Цзин.

В пресс-релизе Ant отмечается, что отставка Саймона Ху вызвана личными причинами, и совет директоров принял ее.

"Мы благодарны Саймону за его труд в нашей компании", - говорится в сообщении.

Саймон Ху пришел в Ant в ноябре 2018 года на пост президента компании, а в декабре 2019 года стал ее CEO. С 2005 года он работал в Alibaba Group Holding Ltd., контролирующей Ant.

Ant является крупнейшей в Китае компанией сферы финансовых технологий и владельцем популярного платежного сервиса Alipay.

В ноябре 2020 года власти КНР отменили IPO Ant после того, как основатель компании Джек Ма выступил на финансовом форуме в Шанхае, где критически высказался о действиях китайских регуляторов. WSJ сообщала, что это решение было принято лично председателем КНР Си Цзиньпином.

Сам Джек Ма не появлялся на публике с момента октябрьского выступления в Шанхае до января 2021 года, когда он выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии.

Ant по требованию китайских властей проводит реструктуризацию, которая превратит финтех-гиганта в финансовый холдинг и сделает его объектом требований к капиталу, аналогичных тем, которые применяются к банкам.

В рамках реорганизации все бизнесы Ant будут переданы холдинговой компании, включая такие сферы, как блокчейн и доставка еды.

Ant Group Саймон Ху Джек Ма Китай

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