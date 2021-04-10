Китайские власти оштрафовали Alibaba на рекордные $2,7 млрд

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Государственное управление по контролю за рынком КНР наложило штраф на Alibaba Group Holdings Co., Ltd., признав компанию виновной в нарушении китайского антимонопольного законодательства, сообщается на сайте регулятора.

Регулятор потребовал от Alibaba Group прекратить противоправную деятельность и наложил штраф в размере 4% от всего объема продаж в Китае за 2019 год - общая сумма взыскания составит 18,228 млрд юаней ($2,78 млрд). Размер штрафа превысил рекордные в корпоративной истории страны $975 млн, выплаченные американской Qualcomm.

В декабре прошлого года управление начало расследование в отношении Alibaba Group, усмотрев в действиях компании злоупотребление своим доминирующим положением на китайском рынке онлайн-платформ розничной торговли. Регулятор пришел к выводу, что Alibaba Group с 2015 принуждала пользоваться ее услугами "без права выбора", например, запрещая продавцам открывать магазины на других платформах.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщила, что в Китае могут наложить на Alibaba рекордный штраф, а также потребовать от компании продажи активов, не имеющих отношения к ее основным операциям в сфере онлайн-коммерции. Alibaba за многие годы создала внушительный портфель медиаактивов: компания владеет долей в Weibo, англоязычной гонконгской газетой South China Morning Post и некоторыми другими активами.

В ноябре 2020 года власти КНР отменили IPO контролируемой Alibaba Ant Group, крупнейшей в Китае компании сферы финансовых технологий после того, как основатель компании Джек Ма выступил на финансовом форуме в Шанхае, где критически высказался о действиях китайских регуляторов.

Сам Джек Ма покинул пост председателя совета директоров Alibaba еще в 2019 году и постепенно сокращал долю в компании. Согласно данным на июль 2020 года, он владел менее 5% акций Alibaba.