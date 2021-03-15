Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне растущей нефти

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль немного укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,28-73,40 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,2925 руб./$1 (-3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 87,6 руб./EUR1 (-10 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6,6 копейки к уровню закрытия пятницы, до 79,73 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,56 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 19,81 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов 15 марта благодаря, прежде всего, растущим ценам на нефть, в частности, котировки сорта Brent утром в понедельник приблизились к отметке $70 за баррель. Вместе с тем ситуация на мировых фондовых рынках, находившаяся в конце прошлой недели во власти игроков на повышение, в начале новой недели уже не так оптимистична, на что указывает динамика азиатских индексов. Давление на мировые рынки капитала оказывает возобновившийся рост базовых процентных ставок, обновивших максимум более чем за год.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $69,76 за баррель, что на 0,78% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $66,18 за баррель, что на 0,87% выше уровня на закрытие рынка 12 марта.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику; колебания японского Nikkei 225 проходят вблизи уровня закрытия предыдущего дня, китайский CSI300 теряет 1,65%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 находится в символическом плюсе (+0,03%).

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в пятницу достигли рекордных максимумов второй день подряд, в то время как Nasdaq снизился. Поддержку рынку оказало утверждение президентом США Джо Байденом нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Помимо этого, предварительные данные Мичиганского университета в пятницу показали скачок индекса потребительского доверия в США в марте до 83 пунктов с 76,8 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки с марта 2020 года благодаря росту числа вакцинированных от коронавируса и надеждам на новые меры поддержки экономики.

В то же время, давление на акции технологических компаний оказало возобновление роста доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries в пятницу поднялась до 1,629% годовых с 1,538% годовых днем ранее.