Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорд второй день подряд

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в пятницу достигли рекордных максимумов второй день подряд, в то время как Nasdaq снизился.

При этом все три основных индикатора завершили неделю в "плюсе": Dow Jones прибавил 4,1%, S&P 500 - 2,6%, Nasdaq - 3,1%.

Поддержку рынку оказало утверждение президентом США Джо Байденом нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

Помимо этого, предварительные данные Мичиганского университета в пятницу показали скачок индекса потребительского доверия в США в марте до 83 пунктов с 76,8 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки с марта 2020 года благодаря росту числа вакцинированных от коронавируса и надеждам на новые меры поддержки экономики.

В то же время, давление на акции технологических компаний оказало возобновление роста доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries в пятницу поднялась до 1,629% с 1,538% днем ранее.

"Инвесторы переключились на циклические и стоимостные акции, которые могут расти по мере восстановления экономики, и многие из этих акций входят в Dow", - отмечает аналитик Ally Invest Линдси Белл, которую цитирует MarketWatch.

Между тем цены производителей в США (индекс PPI) в феврале выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Повышение показателя совпало с ожиданиями аналитиков. Относительно февраля 2020 года индекс PPI поднялся на 2,8% при ожидавшемся росте на 2,7%. Подъем показателя стал максимальным с октября 2018 года.

Акции L Brands Inc. (SPB: LB) в пятницу подскочили в цене на 8,9%. Владелец бренда Victoria's Secret представил план погашения задолженности, а также объявил о новой программе обратного выкупа акций объемом $500 млн и о возобновлении выплаты дивидендов.

Стоимость акций AMC Entertainment Holdings Inc. выросла на 8,6%. Владелец сети кинотеатров планирует в ближайшую неделю возобновить работу всех кинотеатров в округе Лос-Анджелес. По состоянию на 5 марта, в США возобновили работу около 90% кинотеатров AMC.

Бумаги GameStop Corp. подорожали на 1,7%. Акции владельца сети магазинов видеоигр, подскочившие в цене в январе в результате действий индивидуальных инвесторов, завершили ростом третью неделю подряд, подорожав на минувшей неделе почти вдвое, отмечает Bloomberg. Поддержку акциям GameStop на прошлой неделе оказало сообщение о формировании комитета по стратегическому планированию и распределению капитала, который займется преобразованием компании в технологический бизнес.

Котировки акций Ulta Beauty Inc. (SPB: ULTA) упали на 8,5%. Ритейлер косметики в четвертом финансовом квартале сократил чистую прибыль до $171,5 млн с $222,7 млн годом ранее. Продажи компании снизились до $2,2 млрд с $2,31 млрд.

Бумаги Poshmark Inc. подешевели на 19,9%. Американская онлайн-площадка для торговли секонд-хэндом в октябре-декабре увеличила выручку на 27% - до $69,32 млн. Показатель превзошел ожидания аналитиков. Однако Poshmark сообщила, что в текущем квартале ожидает выручку в диапазоне $75,5-77,5 млн, в то время как прогноз аналитиков предполагает показатель на уровне $79,2 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 293,05 пункта (0,9%) и составил 32778,64 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 4 пункта (0,1%) - до 3943,34 пункта.

Nasdaq Composite потерял 78,81 пункта (0,59%) и составил 13319,86 пункта.