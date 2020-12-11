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Altus сократила объем пакета акций "Детского мира", который хочет приобрести

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Altus Capital сократила размер пакета акций "Детского мира", который планирует приобрести, до 25% с 29,9% и продлила срок оферты до 24 декабря с 18 декабря.

С 15 декабря вводится новая процедура акцепта и расчетов через Московскую биржу вместо приемки заявок и проведения расчетов через НРК-Р.О.С.Т., как было ранее.

Принимая во внимание, что новая процедура расчетов позволяет купить акции "в более короткие сроки, покупатель уменьшает максимальное количество акций, подлежащих приобретению, с 29,9% до 25%", говорится в сообщении Altus Capital.

При этом если покупатель получит предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение до 29,9% акций "Детского мира" до 24 декабря, то максимальное количество акций будет снова увеличено до этого объема.

Цена приобретения акций в рамках оферты не изменилась и составляет 160 рублей за бумагу. Денежные средства в размере 29,56 млрд рублей, необходимые для приобретения 25% акций, будут зарезервированы на счете брокера покупателя, а также перечислены на счет НРК-Р.О.С.Т. (в зависимости от того, что применимо) к 14 декабря для осуществления расчетов.

По заявкам, полученным НРК-Р.О.С.Т. до 11 декабря (включительно), будут направлены акцепты ориентировочно 14 декабря.

Управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов, процитированный в сообщении, заявил о высоком интересе инвестиционного сообщества к оферте. В связи с этим, с учетом большого количества обращений со стороны различных инвесторов и брокеров, покупатель упростил процедуру подачи заявок и расчетов, сказал он.

Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, 30 ноября объявила о намерении приобрести до 29,9% (до 220,961 млн) акций ритейлера по цене 160 рублей за акцию. Покупателем акций "Детского мира" в рамках оферты выступает зарегистрированная на Бермудах Gulf Investments Limited, инвестиционная структура Altus Capital.

Предложенная Altus цена в 160 рублей за одну акцию "Детского мира" предполагает премию в 27,9% к цене закрытия торгов на Московской бирже 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей), сообщал покупатель.

Оферта не распространяется на владельцев акций в США и на зависимых территориях.

Совет директоров "Детского мира" направлял Altus Capital вопросы о деталях оферты и создал специальный комитет для анализа возможных последствий сделки и изучения стратегических альтернатив для акционеров. По ряду по ряду вопросов Altus предоставил "либо частичные ответы, либо в ответах или комментариях было отказано".

В частности, остается неясным, насколько Altus и Gulf Investments действуют исключительно в собственных интересах, а не в том числе и в интересах третьих лиц, клиентов, соинвесторов, и кто является такими третьими лицами, сообщал ритейлер.

"Детский мир" - крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров (выручка за девять месяцев - 98,394 млрд рублей, количество магазинов на конец сентября - 810). В сентябре "Детский мир" стал первой российской компанией со 100% free float: АФК "Система" и РКИФ в рамках SPO вышли из капитала ритейлера, реализовав 25% + 1 акция (АФК - 20,38% акций, РКИФ - 4,62%). С учетом цены размещения (112 рублей за бумагу) в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей, в том числе "Система" - 16,9 млрд рублей.

Altus Capital Детский мир ФАС

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