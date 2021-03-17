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CEO "Аэрофлота" заявил, что у группы сейчас нет недостатка ликвидности

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Недостатка ликвидности у группы "Аэрофлот" сейчас нет, заявил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в эфире телеканала "Россия 24".

"Признаков банкротства или недостатка ликвидности мы сейчас не видим. Предпринимаем все меры к тому, чтобы этого и не произошло", - отметил Полубояринов.

Он также заявил, что международные авиаперевозки восстанавливаются медленнее прогноза "Аэрофлота" конца 2020 года и могут выйти на "доковидный" уровень не раньше 2024 года.

"Что касается международного рынка, то наш прогноз, который был сделан в конце прошлого года не совсем, наверное, оправдывается. Восстановление идет более медленными темпами. Ранее 2024 года мы не ожидаем достичь уровня 2019 года", - сказал он.

Говоря о перспективах восстановления российского внутреннего рынка, он отметил, что "Аэрофлот" ожидает его полноценного восстановления уже в 2022 году. "Доходные ставки, наверное, подойдут к уровню 2019 года только в 2023 году", - добавил Полубояринов.

Как сообщалось, за 2020 год, ознаменованный пандемией COVID-19, "Аэрофлот" получил 123,2 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 13,5 млрд руб. прибыли годом ранее. Выручка группы снизилась на 55,4%, до 302,2 млрд руб.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию" и "Победу". Государство через Росимущество контролирует 57,34% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,05% - у менеджмента компании, 40,65% находятся в свободном обращении.

Аэрофлот Михаил Полубояринов

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