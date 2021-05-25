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Совет директоров "Аэрофлота" 31 мая обсудит выпуск облигаций

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" 31 мая планирует обсудить выпуск биржевых облигаций, сообщила авиакомпания.

В марте замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что экономическая группа в составе представителей "Аэрофлота", Минтранса, ЦБ и Минфина работает над поиском путей стабилизацией финансового положения авиаперевозчика. В частности, рассматривается вопрос о привлечении средств на внешнем рынке.

В 2017 году совет директоров "Аэрофлота" утвердил программу биржевых облигаций на 24,7 млрд рублей с максимальным сроком погашения 10 лет. Программа позволит в будущем "в случае необходимости быстро организовать привлечение долгосрочного финансирования", поясняли тогда в компании.

Совет также обсудит вопрос о распределении чистой прибыли/убытков за 2020 год. Дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает выплату минимум 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. 2020 год, ознаменованный началом пандемии COVID-19, группа закончила с консолидированным убытком в 123,2 млрд рублей.

Также на повестке заседания - сделка по передаче дочерней авиакомпании "Россия" прав по договору с "ВЭБ лизингом" аренды 19 Superjet 100, аренда "Россией" 15 новых SSJ-100" и передача ей же в субаренду четырех Airbus A320-200. Еще один вопрос, который планируется рассмотреть, - о страховании ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО "Аэрофлот" в 2021-2022 годах.

Аэрофлот Россия ВЭБ Лизинг Superjet-100 Минфин Алексей Моисеев

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