Сбербанк учредил компанию для разработки софта под механизм tax free

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк создал новую компанию – "Сбер такс фри", она займется разработкой IT-решений в области возврата части налогов покупателям торговых компаний.

Как следует из аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Сбер такс фри" была зарегистрирована на этой неделе. Ее уставный капитал – 250 млн рублей. Основной вид деятельности – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. "Сбер такс фри" полностью принадлежит компании "Цифровые активы" (структура Сбербанка).

""Сбер такс фри" – это новая компания экосистемы Сбера, которая будет разрабатывать ИТ-продукт для помощи торговым компаниям в возмещении части налога покупателям", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.