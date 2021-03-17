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Сбербанк учредил компанию для разработки софта под механизм tax free

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк создал новую компанию – "Сбер такс фри", она займется разработкой IT-решений в области возврата части налогов покупателям торговых компаний.

Как следует из аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Сбер такс фри" была зарегистрирована на этой неделе. Ее уставный капитал – 250 млн рублей. Основной вид деятельности – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. "Сбер такс фри" полностью принадлежит компании "Цифровые активы" (структура Сбербанка).

""Сбер такс фри" – это новая компания экосистемы Сбера, которая будет разрабатывать ИТ-продукт для помощи торговым компаниям в возмещении части налога покупателям", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Сбербанк

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