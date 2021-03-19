Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
на 19.03В России 4 437 938+9 699В мире 121 788 101+590 391

Набсовет Сбербанка рекомендовал утвердить дивиденды в 18,7 руб. на акцию

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2020 год в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-конференции в пятницу.

Всего на дивиденды будет направлено 55,9% чистой прибыли по МСФО за 2020 год, или 422,38 млрд рублей. В случае принятия годовым собранием акционеров решения о выплате дивидендов половина этой суммы - 211,2 млрд рублей поступит в бюджет страны примерно в мае 2021 года. Другие акционеры также получат свои выплаты примерно в мае.

"Сегодня наблюдательный совет поддержал предложение менеджмента компании по выплате дивидендов на уровне прошлого года. Это в процентном соотношении 56%. Это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году", - сказал Греф.

ЭкономикаСбербанк учредил компанию для разработки софта под механизм tax freeЧитать подробнее

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 23 апреля заочно в форме ВКС.

"Сегодня, конечно же, не можем анонсировать, будем ли мы поддерживать такие же высокие дивидендные выплаты в будущем. Имеется в виду, что у нас записана в дивидендной политике цель 50% от чистой прибыли. Но каждый год, в зависимости от роста кредитного портфеля, уровня достаточности капитала, других факторов, мы будем принимать решение о сумме, которую мы можем в данном году позволить себе выплатить. Но очень хочется верить, что в трехлетней перспективе эта сумма будет не меньше, чем 50%", - добавил глава Сбербанка.

Как сообщалось, согласно дивидендной политике до 2023 года Сбербанк планирует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли. В 2020 году банк сократил чистую прибыль по МСФО на 10% - до 760,3 млрд рублей с 845 млрд рублей в 2019 году.

На выплату дивидендов за 2019 год банк направил рекордные 422,4 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

С весны прошлого года контролирующим акционером Сбербанка (50% плюс 1 акция) является правительство РФ.

Сбербанк

Новости по теме

Новости

Греф выразил надежду, что экстремальных санкций против РФ не будет

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Отбор газа из хранилищ РФ за сезон 2020-2021 гг. стал рекордным

Нефть Brent подешевела до $63,2 за баррель

Удвоение "Ленты" - версия 2.0. Обобщение

Удвоение "Ленты" - версия 2.0. Обобщение

Решетников допустил, что годовая инфляция в РФ уже достигла пика

Экономический кризис

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');