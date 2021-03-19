Набсовет Сбербанка рекомендовал утвердить дивиденды в 18,7 руб. на акцию

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2020 год в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-конференции в пятницу.

Всего на дивиденды будет направлено 55,9% чистой прибыли по МСФО за 2020 год, или 422,38 млрд рублей. В случае принятия годовым собранием акционеров решения о выплате дивидендов половина этой суммы - 211,2 млрд рублей поступит в бюджет страны примерно в мае 2021 года. Другие акционеры также получат свои выплаты примерно в мае.

"Сегодня наблюдательный совет поддержал предложение менеджмента компании по выплате дивидендов на уровне прошлого года. Это в процентном соотношении 56%. Это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году", - сказал Греф.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 23 апреля заочно в форме ВКС.

"Сегодня, конечно же, не можем анонсировать, будем ли мы поддерживать такие же высокие дивидендные выплаты в будущем. Имеется в виду, что у нас записана в дивидендной политике цель 50% от чистой прибыли. Но каждый год, в зависимости от роста кредитного портфеля, уровня достаточности капитала, других факторов, мы будем принимать решение о сумме, которую мы можем в данном году позволить себе выплатить. Но очень хочется верить, что в трехлетней перспективе эта сумма будет не меньше, чем 50%", - добавил глава Сбербанка.

Как сообщалось, согласно дивидендной политике до 2023 года Сбербанк планирует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли. В 2020 году банк сократил чистую прибыль по МСФО на 10% - до 760,3 млрд рублей с 845 млрд рублей в 2019 году.

На выплату дивидендов за 2019 год банк направил рекордные 422,4 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

С весны прошлого года контролирующим акционером Сбербанка (50% плюс 1 акция) является правительство РФ.