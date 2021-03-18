Рынок акций РФ открылся ростом индексов с Ozon и TCS в лидерах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips вслед за мировыми площадками на новостях Федрезерва США о повышении прогнозов по ВВП и уровня инфляции на текущий год; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,9-1,6%, при этом лидируют в росте расписки Ozon и TCS Group.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3540,91 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1517,48 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,3%.

Доллар стоит 73,46 рубля (-0,18 рубля), доходность 10-летних UST выросла до 1,685% годовых (+2,7%).

Подорожали расписки Ozon (+3,3%), TCS Group (+2,7%), акции UC Rusal (+2,2%), Polymetal (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), Сбербанка (+1,1% и +1,5% "префы"), "Газпром нефти" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "Норникеля" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), банка ВТБ (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Московской Биржи" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,2%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг слабо позитивный: сырьевые контракты не имеют ярко выраженной динамики, американский доллар укрепляет позиции. Позитивная реакция азиатских индексов на сохранение мягкой политики в США может оказаться непродолжительной, поскольку рост доходностей на рынках облигаций может продолжиться. Российский рынок и рубль могут продолжить отыгрывать потенциальное ухудшение отношений с США и вероятные новые рестрикции со стороны Вашингтона.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, улучшению настроений на рынках способствовали итоги заседания ФРС: регулятор ожидаемо сохранил неизменной ключевые параметры своей политики, однако пересмотрел свои прогнозы по экономике на 2021 год в большую сторону, причем заметно. Также были повышены ориентиры по общей и базовой инфляции по 2022-2023 годы. Вместе с тем по-прежнему большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС не склонны повышать ставку ранее 2023 года. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что видит высокую вероятность заметного ускорения экономики США уже в ближайшей перспективе на фоне реализации программы стимулов и вакцинации. Причем, несмотря на ожидания ускорения инфляции в ближайшие несколько месяцев, параметры стимулирующей политики регулятор пересматривать не намерен.

Заявления Федрезерва позволили отодвинуть на второй план рост долларовых ставок и ухудшение американской статистики (помимо данных о розничных продажах и промпроизводстве, разочаровали и данные по новостройкам). В четверг на мировых фондовых рынках сохраняется сдержанный оптимизм. Учитывая нормализацию настроений на мировых рынках и резкий неоправданный провал российских акций накануне, в четверг ожидается стабилизация ситуации. Индекс МосБиржи будет "проторговывать" зону 3500-3550 пунктов, с попытками возврата в ее верхнюю половину, считает Локтюхов.

В США в среду индексы рынка акций выросли на 0,3-0,6%, Dow Jones (+0,6%) впервые завершил торги выше 33000 пунктов на итогах заседания ФРС.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, что совпало с прогнозами. При этом медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года.

Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 гг., а также прогнозы инфляции.

Согласно мартовскому прогнозу регулятора, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем. В декабре ФРС ожидала повышения ВВП соответственно на 4,2% и 3,2%.

Повышение доходности гособлигаций в последние недели оказывало давление на рынки акций, особенно на бумаги технологических компаний, отмечает CNBC. При этом скачок доходности вызвал ротацию в стоимостные акции из акций роста. Уверенные темпы вакцинации и смягчение карантинных мер также поддержали акции компаний, которые могут выиграть от ускорения экономической активности.

Ожидания относительно роста потребительских цен (индекс PCE) в текущем году повышены Федрезервом до 2,4% с 1,8%, в следующем - до 2% с 1,9%, в 2023 году - до 2,1% с 2%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) после заседания Федрезерва США.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя ФРС уже в этом году.

Нефть утром в четверг проседает на данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране четвертую неделю подряд; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $67,76 за баррель (-0,4% и -0,6% в среду), апрельская цена WTI - $64,39 за баррель (-0,3% и -0,3% накануне).

Министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,7 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 400 тыс. баррелей.

Несмотря на "медвежьи" данные Минэнерго США, рынок сохраняет оптимизм относительно перспектив спроса на нефть, отмечает S&P Global Platts. Вакцинация от COVID-19 дает надежду на взятие пандемии под контроль, в то время как мировая экономическая активность набирает темпы.

Существует обеспокоенность по поводу вакцинации в Европе после приостановки применения вакцины AstraZeneca в некоторых странах. Однако аналитики ожидают роста поездок и спроса на бензин и авиатопливо в США в результате успешной вакцинации.