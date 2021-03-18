В РФ занялись допанализом мер по сдерживанию цен на сахар и масло

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ведомства проводят дополнительный анализ цен на сахар и подсолнечное масло и мер по сдерживанию их роста на фоне продолжающегося подорожания этих продуктов на мировом рынке, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Рост мировых цен на продовольствие в целом продолжается. По пшенице есть определенная стабилизация, но если посмотрим по сахару и маслу, то рост мировых цен составил 30%", - сказал министр.

В пресс-службе ведомства уточнили, что мировые цены на сахар с начала года по 17 марта повысились на 30,4%, на подсолнечное масло - на 31,1%.

"И, конечно, нас это беспокоит, мы дополнительно сейчас анализ проводим по этим позициям", - сказал Решетников.

По его словам, "сейчас в фокусе подсолнечное масло". Напомнив, что на этом рынке "готовится демпфер", он заявил, что обсуждаются и другие меры по сдерживанию роста цен, к примеру, субсидии. "Разные меры, мы сейчас просто смотрим, насколько мы сможем и должны этот пик цен срезать", - сказал глава Минэкономразвития.

При этом он в очередной раз заявил, что соглашения о фиксированных ценах на сахар и подсолнечное масло, подписанные в середине декабря прошлого года между поставщиками и ритейлерами, продлевать не планируется. "Пока не предполагается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Эти соглашения действуют до 31 марта 2021 года и фиксируют оптовые цены на подсолнечное масло на уровне 95 рублей за 1 литр, на сахар - 36 рублей за 1 кг. Розничные цены - 110 рублей и 46 рублей соответственно.

По данным Росстата, цены на сахар и подсолнечное масло на неделе с 10 по 15 марта продолжили рост. Так, сахар, как и неделей ранее, подорожал на 0,4%. Рост цен на подсолнечное масло ускорился до 0,2% с 0,1% на предыдущей неделе.

Меры по ограничению экспорта подсолнечника и масла будут комплексными

Решетников в ходе общения с журналистами также заявил, что меры по ограничению экспорта из РФ подсолнечника и подсолнечного масла будут приниматься в комплексе, но пока решения нет.

"По пошлине (на подсолнечник и масло - ИФ) обсуждаются и готовятся разные варианты. Но вводить надо комплексно - на семечку и подсолнечное масло, - сказал он. - Там есть некий разрыв по датам, потому что сбор семечки начинается с одного момента, требуется какое-то время, и потом начинается производство масла".

"Какие объемы и в какие сроки - это сейчас обсуждается, в том числе и на рабочей группе подкомиссии (по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле РФ - ИФ). Пока решений нет", - сказал он.

Как считает министр, по итогам заседания рабочей группы может быть предложено два-три варианта. "Те параметры, что получим, точно будем обсуждать на правительстве еще, потому что там большой комплекс вопросов придется затронуть, - сказал он. - В том числе и фактор отношений внутри ЕАЭС. Границы открыты, и нам нужно провести консультации. Это, возможно, потребует синхронизации с действиями наших коллег по ЕАЭС. А у них, вполне возможно, может быть свое мнение по этому вопросу".

Кроме того, отметил он, обсуждаемые решения затрагивают "целый комплекс вопросов, находящихся в зоне ведения трех вице-премьеров".

Решетников не стал конкретизировать обсуждаемые варианты предложений. "Пока рановато, мы находимся в стадии консультаций", - сказал он.

Между тем, как сообщалось, один из вариантов предусматривает введение с 1 июня 2021 года пошлины на масличные культуры в размере 50%, но не менее 320 евро за тонну. Срок действующей в настоящее время пошлины в 30%, но не более 165 евро за тонну заканчивается 30 июня этого года. Это предложение обсуждалось на заседании рабочей группы в четверг.

При этом не исключается, что демпферный механизм, который рассматривается для экспорта подсолнечного масла, будет распространен и на экспорт подсолнечника, сообщил "Интерфаксу" источник на масложировом рынке.