РФ с начала сезона сократила экспорт растительных масел на 10%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россия за неделю с 1 по 7 марта экспортировала 88 тысяч тонн растительных масел (в том числе 65 тысяч тонн подсолнечного), сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Неделей ранее экспорт составлял 56 тысяч тонн.

С начала сезона (с 1 сентября по 7 марта) экспорт растительных масел из РФ сократился на 10% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий сезон, до 2,257 млн тонн. В том числе поставки подсолнечного масла снизились на 14,5%, до 1,526 млн тонн, соевого - на 9%, до 306 тыс. тонн. В то же время экспорт рапсового масла вырос - на 5%, до 425 тыс. тонн.

Экспорт масличных культур с начала сезона увеличился на 36%, до 2,512 млн тонн, на фоне "неоправданно высоких цифр" по вывозу сои в Китай в январе 2021 года, отмечается в обзоре (с 1 февраля ввела экспортную пошлину на сою в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну).

В результате совокупный экспорт сои с начала сезона составил 1,533 млн тонн по сравнению с 721 тыс. тонн сезоном ранее. Также вырос экспорт рапса - на 57%, до 443 тыс. тонн. Экспорт семян подсолнечника сократился на 36%, до 537 тыс. тонн.

За неделю с 1 по 7 марта РФ экспортировала незначительный объем рапса - около 2 тыс. тонн. Единственным импортером российской продукции за этот период был Китай.