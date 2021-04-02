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Московская РНКО "РИБ" лишилась лицензии из-за нелегальных казино

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской Расчетной небанковской кредитной организация (РНКО) "РИБ". По величине активов она занимала 355-е место в банковской системе страны.

"РНКО "РИБ" специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", - говорится в пресс-релизе.

Регулятор обвинил организацию в нарушении законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ. Также он уличил РНКо в нарушении требований в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

В РНКО "РИБ" назначена временная администрация ЦБ. Организация не была участником системы страхования вкладов.

Ранее 2 апреля ЦБ отозвал лицензии у московского Геобанка и у Майкопбанка.

Банк России Москв РНКО РИБ

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