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Эффективность льготной ипотеки проанализируют до 1 июля по регионам РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Дифференцированный подход будет использоваться при решении продления льготной ипотеки с учетом ситуации в каждом отдельном регионе, анализ будет проведен до 1 июля. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Допускать дальнейшего роста цен без предложения нельзя. Наша ключевая задача – быстрее построить жилье. Мы анализируем каждый регион (. . .) Скорее всего, будем предлагать дифференцированный подход по поддержке. Там, где перегретый спрос, не будем делать дополнительно льготную ипотеку до того времени, пока не появится достаточный объем предложений. Пока подход такой. С Центробанком изучаем и до 1 июля с Минстроем выработаем решение по каждому региону, скорее всего, отдельно", - пояснил Хуснуллин в четверг журналистам.

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По его словам, за счет мер поддержки, в первую очередь, продления ипотеки, промышленность не упала на фоне кризиса из-за коронавируса. "Простой пример, я работаю в сфере строительства с 1987 года и помню все кризисы. В каждый кризис строители падали больнее других и долго потом восстанавливались. Единственный год – прошлый - когда строительный комплекс в целом по стране не упал", - заметил вице-премьер.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин ранее заявил, что ведомство поддерживает продление программы льготной ипотеки в скорректированной форме после 2021 года.

"Мы рассчитываем, что в том или ином виде эта программа сохранится. Наша позиция с финансово-экономическим блоком правительства будет такая, что мы готовы скорректировать более адресную систему. Например, многодетным молодым семьям, наверное, во всех регионах желательно сохранить доступ к льготной ипотеке. Для городов, где цены не сильно возросли, нужно отзонировать территории и принять решение, чтобы вектор объема строительства сместить более равномерно по региону. Предлагается сохранить такую справедливость на 2021 год и последующие годы", — сказал Файзуллин на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству 23 марта.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года.

Марат Хуснуллин

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